¿Te imaginas subir a un autobús cuyo conductor se convierta en fenómeno viral? Eso ocurrió en Argentina. Rogelio López protagonizó un video de Twitter donde apareció cantando en las paradas y saludando a todas las personas. En poco tiempo, la buena onda del hombre llamó la atención en redes sociales.

Rogelio López es un chofer de la línea 152 de la ciudad Buenos Aires. En los últimos días, el padre de familia consiguió popularidad en los rincones de Internet por la amabilidad que tiene con sus pasajeros durante su jornada.

Tendencia en Twitter

El jueves 27 de enero, una madre le dedicó un tuit a Rogelio que rápidamente se volvió tendencia. “Si eres el chofer del interno 46 de la línea 152. Necesito que sepas que la gente te ama, y que hiciste muy feliz a mi hija hoy. Gracias”, escribió @NoEsCordura.

La publicación incluía capturas del chat que tuvo con su hija Ami, quien viajaba a bordo de la línea 152. “El colectivero que me tocó hoy es un amor, va cantando. Señor, lo quiero”, le indicó la joven de 17 años.

Si sos el chófer del interno 46 de la línea 152. Necesito que sepas que la gente te ama. Y que hiciste muy feliz a mi hija hoy. GRACIAS! 💗 pic.twitter.com/XOWlTEeH55 — Negra 💚 (@NoEsCordura) January 27, 2022

Lejos de sorprenderse, la mamá le preguntó si se trataba del ‘colectivero’ que anuncia las paradas cantando. Ante esta consulta, la adolescente le confirmó que efectivamente se refería de ese chofer. “Este hombre merece el cielo”, aseguró la muchacha.

Ante de llegar a su destino, Ami se acercó a Rogelio y le pidió que “siga manteniendo la manera de trabajar porque la verdad que es espectacular y es lindo formar parte”. Tras la viralización del post, cientos de usuarios que viajaron alguna vez con este conductor de 54 años decidieron compartir sus divertidas anécdotas.

Debido a la gran repercusión que causó la historia en la plataforma del pájaro azul, un joven llamado Pablo López sostuvo que el ‘famoso’ chofer es su padre, Rogelio. “Mi papá dice que gracias, dice que les encanta traerlos y llevarlos”, señaló.

Siganlo en tik tok, su tiktok es https://t.co/TxM2Hj8EBo pic.twitter.com/xPmwoeBiV9 — Pablo Lopez (@33_PabloLopez) January 28, 2022

La historia detrás del chofer que alegra el viaje a sus pasajeros

En diálogo con El Destape Web, Rogelio López precisó que sus padres, Blanca y Justo, fueron quienes inculcaron en él los buenos tratos. “Nací en el pueblo Palma Sola de Formosa, en el año 67. Mis papás me educaron y me ayudaron muchísimo. Éramos nueve hermanos”, explicó.

Luego de atravesar una infancia y adolescencia complicada, el hombre abandonó Formosa y se mudó a Buenos Aires “a estudiar para ser profesor de biología o de educación física”.

Sin embargo, no tardó mucho en descubrir su verdadera vocación. “Cuando llegué, vi a mi hermano Martín trabajando como chofer de colectivo y me encantó. Le dije: ‘Martín, ¿qué puedo hacer para trabajar de esto? Yo quiero hacer esto’. Cuando subí al colectivo me cambió todo. Descubrí mi pasión. Eso fue en el año 1990 y hasta el día de hoy lo siento así”, recordó López.