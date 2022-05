En países como Estados Unidos y otras partes del mundo, la comida rápida es una de las causantes de la subida de peso y obesidad de millones de personas; pero un hombre probó a todos no solo que pudo perder casi 39 kilos en poco más de un año, sino que lo que hizo mientras aún comía tacos. Su historia se hizo tendencia en redes sociales como TikTok donde, además, reveló sus secretos.

Un protesta viral

Nuestro protagonista se llama Chris Sandberg, oriundo de California, quien lleva ejercitándose poco más de 482 días y cuya transformación la ha compartido a todos sus seguidores. Pero, ¿por qué hizo esto? Simple, a modo de protesta para que Taco Bell vuelva a incluir su plato favorito: el Grilled Stuff Nacho, el cual retiró de su carta desde el 2015.

El Stuff Nacho no es más que una tortilla rellena en forma de triángulo, en cuyo interior tiene carne de res, salsa de jalapeño con queso, crema agria y tiras rojas crujientes.

La pasión de Sandberg por esta comida surgió cuando durante su turno de descanso y pensó que era como experimentar la “felicidad”: “Existe la opinión común de que la mayoría de los artículos de Taco Bell tienen el mismo sabor. Te digo que la salsa de jalapeño con queso es diferente para el Nacho Relleno a la Parrilla, pega diferente”, reveló a FOX8.

Asustado por su peso

Sin embargo, todo llegó a su extremo cuando apareció la pandemia del COVID-19, pues con el trabajo en casa, con el aislamiento obligatorio se dio cuenta que pesaba más de 136 kilos, lo cual lo convertía en una potencial víctima mortal si el virus lo pescaba: “Fue entonces cuando realmente comencé a asustarme”.

De pronto, se dio cuenta que su obesidad, de repente, era más notorio para los demás que para él: “Como cuando la gente comienza a llamarte ‘grandulón’, o cuando estaba en el teléfono de mi amigo como Big Chris nunca me había considerado a mí mismo como ‘Big Chris’. Tu vida, simplemente, cambia lentamente”.

Fue entonces cuando decidió bajar de peso y en corto tiempo perdió más de 4 kilos, pero poco tiempo después se le ocurrió la idea del reto de Stuff Nacho en TikTok desde el día 1.

Una sorpresa inesperada

Pese a lo que muchos han especulado, Chris niega que trabaje o esté haciendo publicidad para Taco Bell; sin embargo, sí aceptó que la cadena de restaurantes le ha obsequiado tarjetas de regalo una vez que se enterasen de su desafío.

A FOX8, Nicole Weltman, directora de redes sociales de Taco Bell, comentó respecto a nuestro protagonista: “Hemos estado observando y animando a Chris desde el primer día. Cuando vimos que se acercaba a su primer año, queríamos reconocerlo y todo lo que ha logrado. Y qué mejor manera de hacerlo que traer de vuelta el Grilled Stuff Nacho, solo para él, solo por un día”.

La reacción de Chris al conocer esto fue tremenda y lo cuenta de esta manera: “Me dieron un frasco de salsa; podría ser el único frasco que existe y está en mi refrigerador. Lo estamos guardando para una ocasión especial”.

El inicio de su desafío

Pero, vayamos al pasado, al 1 de enero de 2021, esta fecha es importante porque fue su primer video en Tiktok donde se proponía bajar de peso: “Día uno de ejercicio todos los días hasta que Taco vuelva a traer el Grilled Stuff Nacho”, dice la leyenda del metraje.

Chris ha sido metódico en su rutina, pero también ha contado con el apoyo de la comunidad de esta red social para mantenerse en forma; siendo esta la gran razón para reducir medidas, pero en cuanto al retorno de su plato favorito, pues, con esto no ha tenido mucha suerte, aunque no teme que, en caso regresara el platillo al menú, esto pudiera interrumpir su actual estilo de vida saludable.

“En un momento pudo ser una preocupación, pero durante los últimos 481 días he construido una rutina muy fuerte cuando se trata de comer y hacer ejercicios que, si un labrum desgarrado y un moretón del tamaño de una pelota de béisbol no lo detuvo, entonces, un Nacho Relleno a la Parrilla tampoco lo hará”.

Sin embargo, ha confesado que pese a esto come Taco Bell, pero tan solo durante un día se da la libertad de probar lo que sea; en este caso, degusta el Crunchwrap Supreme.

Dando consejos para una vida saludable

Muchas personas quieren seguir su ejemplo, por lo que no pocos le piden consejos y Chris siempre está deseoso de poder ayudar a su comunidad. Lo que recomienda, primero que todo, es hablar con un médico, luego crear un plan dietético, de ejercicios para que esto se convierta en un hábito de vida.

Ingerir comida saludable, comenzar con algunos ejercicios durante media hora diario, hasta que en un punto esto se convertirá en una rutina: “Llegué al punto en que tenía un gran moretón en la rodilla y pensé que ya no podría hacer ejercicios, pero debido a que había adquirido un hábito, como si estuviera sentado en la cama diciendo: ‘no sé qué hacer para esta hora, siempre he hecho ejercicio para esta hora’”.

Asimismo, confesó que bajar de peso no es solo mental y físico, también personal: “Muchas veces las personas piden motivación. No es lo que me motiva a mí, es lo que te motiva a ti”.