Un impresionante video viral grabado en vista de primera persona y en una sola toma con un dron por una bolera de Estados Unidos se ha convertido en lo más visto en redes sociales como YouTube, y el talento de su operador para maniobrar el vehículo aéreo no tripulado (UAV, por las siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicle), en un espacio tan reducido hizo que llamara la atención de grandes nombres de Hollywood.

Se trata de la obra estadounidense Jay Christensen, responsable de filmar y producir el video de 90 segundos de duración titulado Right Up Our Alley el pasado 2 de marzo tanto en exteriores como interiores de la bolera Bryant Lake Bowl en la ciudad de Minneapolis, Minesota. El estreno del material se hizo seis días después en su canal jaybyrdfilms en YouTube , que contiene muestras de sus anteriores trabajos en los que su dron es la estrella.

El director del video viral , Anthony Jaska, dijo que en redes sociales más de uno se mostró escéptico que el material en cuestión haya sido grabado en una sola toma. “No hay CGI. Eso es lo que lo hace interesante, pero también su naturaleza positiva –gente que ve la increíble habilidad que requiere para combinar la pericia del piloto, la tecnología del dron y la historia que es contada a través de la toma sin cortes”, señaló el cineasta a la agencia Reuters.

Asimismo, indicó que les tomó de 10 a 12 intentos en un lapso de dos horas para obtener la toma perfecta. Dado el característico zumbido que hacía el dron, el equipo añadió pistas de audio en posproducción como los sonidos que las bolas hacen al desplazarse por los canales antes de estrellarse contra los pinos, las conversaciones de la gente, vasos de cerveza siendo usados para el brindis, entre muchos más.

Tanto Jaska como Christensen señalaron que el objetivo del video viral es recordarle a la gente sobre los negocios locales, como bares, restaurantes, y desde luego, la bolera Bryant Lake Bowl, que son el corazón de las comunidades y se encuentran necesitados de apoyo debido a la pandemia del Covid-19, muchos de los cuales recién han vuelto a abrir sus puertas con todas las medidas de bioseguridad requeridas para recibir a su clientela.

HOLLYWOOD SE RINDE A SUS PIES Y A LAS HÉLICES DE SU DRON

Otro de los videos sin cortes más vistos en su canal es uno publicado el 29 de enero llamado Movie Night FPV, en el que de la misma manera que el de la bolera, lleva a los espectadores a través de la puerta principal y el vestíbulo del cine Plymouth Grand en Minnesota hacia una de sus salas que sobrevuela con el pequeño aparato que opera con unas gafas de realidad virtual que le permite ver al piloto lo que capta la cámara que lleva adherida.

Pero para llegar a este punto, Christensen dijo que, cuando comenzó a volar drones en 2014, las imágenes que obtenía eran “terribles”, pero que, gracias a las constantes innovaciones en esta tecnología, ahora es capaz de ver una transmisión en directo de lo que capta la cámara del aparato volador y su diminuto tamaño le permite maniobrar por espacios pequeños para “ver cosas tanto del interior como del exterior de una toma” para “contar mejor las historias”.