‘El Chavo del 8′ continúa sacando miles de carcajadas a diversas generaciones. La exitosa producción de Roberto Gómez Bolaños emitió su primer capítulo en los años 70 y los fanáticos siguen recordando los momentos clásicos en las redes sociales. Una de las escenas más recordadas es el reencuentro entre Don Ramón y la Chilindrina.

En 1979, el personaje interpretado por Ramón Valdés decidió alejarse de la serie mexicana por diferentes motivos. Luego de dos años de ausencia, el reconocido actor llegó a un acuerdo y finalmente se reintegró al elenco del programa humorístico.

Bajo esa línea, Don Ramón volvió a la vecindad y protagonizó una emotiva escena con su hija la Chilindrina, papel caracterizado por María Antonieta de las Nieves. “Papito”, gritó incrédula, y a punto de las lágrimas, la buena amiga del Chavo tras ver que su adorable padre por fin había regresado. Segundos después, la niña corrió para darle un gran abrazo.

La historia que jamás se contó sobre el reencuentro

Cuando se acordó la vuelta de Ramón Valdés a ‘El chavo del 8′, Roberto Gómez Bolaños, creador y actor de la comedia, le ocultó a María Antonieta la reincorporación de su compañero y padre en la ficción. Por ello, al verlo entrar en la escena, la Chilindrina no pudo contener la emoción y lloró de verdad.

La amistad entre María Antonieta Ramón Valdés

María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdez formaron una amistad más allá de la pantalla. Incluso, el popular ‘Monchito’ se convirtió en el padrino del matrimonio civil de la artista. “En la vida real también era su hija”, indicó la comediante en el documental ‘Con permisito dijo Monchito’.

María Antonieta en El Chavo del 8

‘El chavo del 8′ salió del aire en 1980 y desde entonces María Antonieta de las Nieves viene interpretando el mismo personaje en diferentes eventos. “Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años porque me transformo cuando me pongo su ropa. Estoy orgullosa del reconocimiento que jamás imaginé me fueran a dar”, señaló la actriz mexicana.