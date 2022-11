Su nombre es Sofía Rosales y hace poco subió un video que rápidamente se viralizó en TikTok al contar con lujos y detalles de la vez que estuvo a punto de ser asaltada en el transporte público, pero el ladrón la “perdonó” porque le había invitado sus mantecadas. El singular hecho ocurrió en México y la historia es tendencia en México.

Imagínate que te subes al transporte público, “conoces” de manera fortuita al asaltante que generará pánico en el autobús y este termine “apiadándose” de ti porque le invitaste un poco de lo que habías comprado.

Eso le pasó a una joven mexicana, identificada como Sofía Rosales, quien compartió su particular historia en TikTok de la vez que estuvo a punto de ser víctima de los ‘amigos del ajeno’, pero se “salvó” por su buen corazón.

De acuerdo a la versión de Sofía, el hecho sucedió entre 2014 y 2016, cuando aún estaba en la prepa. Para satisfacer su hambre se compró una mantecada y se subió al transporte público.

La tiktoker cuenta que tres o cuatro tipos más se subieron en el paradero y uno de ellos la empujó mientras se agarraba de las barandas. Por obvias razones, la joven no podía comer sus mantecas porque no estaba cómoda.

Sin embargo, el hambre le ganó y terminó abriendo el empaque que venía cuatro mantecadas. Esa persona que le empujó se le quedó viendo y en lugar de sentir miedo, le ofreció una. “¿No quieres una manteca?”, le preguntó.

El sujeto le dijo que no, pero ella insistió y finalmente aceptó. La historia tuvo un giro inesperado cuando el hombre a quien le había invitado, resultó ser un delincuente y amenazó a todos los pasajeros.

Todo por “culpa” de las mantecadas

Sofía entró en pánico y veía que el hombre se apoderaba de los celulares y objetos de valor de cada persona. Ella, quien ese momento llevaba un móvil y un Ipad, no sabía cuál entregarle de los nervios.

Mira aquí el video viral

Justo cuando el delincuente llegó hasta ella, según Rosales, le dijo “no, tú no” y pasó de largo. ¿El motivo? el asaltante le “perdonó” porque le había invitado sus mantecadas.

La principal sospechosa

Al ver que ella fue la única pasajera que no sufrió el robo de sus pertenencias, algunos pasajeros la miraron extraño y uno de ellos le preguntó si lo conocía, a lo que la tiktoker le respondió que no y solo le compartió sus mantecadas.

Esta singular historia rápidamente se viralizó en Internet y suma millones de visitas. “Esa es la única vez que me han asaltado, que realmente no me asaltaron”, finalizó.

