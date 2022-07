Melissa McCabe es una joven madre que reside en Tranmare, Merseyside (Inglaterra). Su nombre, en estos momentos, circula en varias redes sociales luego de que ella misma informara que llevó a su hijo Arthur como acompañante al baile de graduación de su colegio. Esta es la historia de la progenitora.

Daily Mail informó que la chica dio a luz a los 15 años (ahora tiene 16). Desde entonces ha dedicado su vida a criar al pequeño como madre soltera. Ella considera a su hijo como su “mayor bendición”, así lo dejó en claro en un video publicado en su cuenta de TikTok (@melissaabby14).

En dicho clip, Melissa informó que varias compañeras de escuela fueron al baile de graduación del colegio con sus respectivas parejas, a diferencia de ella, que acudió con Arthur. Muchos usuarios, al ver la grabación, destacaron la decisión de la madre.

Sin embargo, es necesario mencionar que no siempre ha recibido comentarios positivos por parte de las personas. “Cuando descubrí que estaba embarazada, obviamente era muy joven. Fue difícil porque todos me decían que estaba arruinando mi vida y que no iba a obtener mis GCSE. Mucha gente hace comentarios cuando salgo con él”, indicó la progenitora de esta historia en diálogo con Liverpool Echo.

“A menudo la gente piensa que es mi hermano pequeño y cuando les digo que es mío, su actitud cambia por completo. Las personas mayores lo encuentran especialmente repugnante porque obviamente su manera era casarse primero y luego tener hijos”, manifestó después.

Desea salir adelante

Se pudo conocer que ella, en septiembre de este año comenzará a estudiar Salud y Atención Social en una universidad, pues desea salir adelante. En su cuenta de TikTok se le puede apreciar a la joven madre muy feliz en compañía de su hijo Arthur.

