“Dime que eres millonario, sin decirme que eres millonario”. Es uno de los challenge más populares que hay en TikTok y que calza perfecto con la historia de Yolima, una madre con discapacidad que sacó adelante a sus hijas y su caso ha servido como lección para todos.

La plataforma de TikTok se caracteriza por brindar contenido sobre tips de cocina, maquillaje, videos de mascotas, fantasmas, entre otras categorías. Pero también para conocer emotivas historias como es el caso de Yolima, una madre que luchó contra la adversidad para sacar adelante a sus hijas.

Yoli, como todos la conocen en las redes sociales, padece de un trastorno genético que le confiere una mayor fragilidad ósea, por ende, es más propensa a sufrir fracturas y deformación de los huesos. Es por eso que se traslada en una silla de ruedas.

Sin embargo, ello nunca fue impedimento para que cocine todos los días cerca a la medianoche para que no le falte comida a una de sus hijas, quien sale de casa a las 5:00 a. m. y no vuelve hasta las 9:00 p. m. luego de finalizar sus estudios en la universidad.

“Todas las noches a las 11: 00 p. m. mi mamá me prepara el almuerzo para el día siguiente. Salgo de la casa a las 5:00 a. m. y regreso a las 9:00 p. m. de la universidad. Le preocupa que me quede sin comer en todo el día y prefiere prepararlo en la noche para que todo me quede más fresquito”, se logra leer en el texto que acompaña a las imágenes.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó en la plataforma de TikTok y ello se ve reflejado en sus cifras: 14 millones de vistas, 2.7 millones de ‘likes’ y 40 mil comentarios. El caso ha servido como lección y superación para todos.

Puedes conocer un poco de la vida de Yolima y sus hijas en la cuenta @lasdelosperritos_ en TikTok, donde suben diversos contenidos y es el agrado del público.