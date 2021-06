Video viral | Noelia Figueroa es una profesora de la ciudad de Caucete, en Argentina. Ella se hizo famosa por un video que grabó su esposo y que en horas se volvió viral. ¿El motivo? En menos de un minuto refleja la pasión que tiene por enseñar, ya que creó con sus manos un mapa de América del Sur pegado en un pedazo de tela y con él les tomó la lección a sus alumnos a través de videollamadas por WhatsApp.

La profesora Noelia se ha ganado el reconocimiento en Argentina, enseñando a sus alumnos con su celular y llamando a cada uno para dictarle las clases. Tal fue el revuelo que generó la maestra, que su caso llegó a la televisión argentina, donde destacaron su labor y aplaudieron el esfuerzo.

En redes sociales como Facebook causó furor, se hizo viral gracias a un video que grabó su esposo, donde dictaba las clases con celular en mano y un improvisado salón de clases en su casa.

“Lo hago con amor y dedicación porque creo que me preparé mucho para enseñar. Desde chica quería ser maestra pero primero estudié cocina, luego computación y cuando sentí que estaba lista para ser docente, comencé este camino”, dijo Noelia. en entrevista con Diario de Cuyo.

“Me tomaba tres colectivos para llegar y salía más dos horas antes pero no lo tomaba como un sacrificio porque lo hacía con muchas ganas. Para llegar a fin de mes, caminaba. No me arrepiento, estaba dando clases y esa es mi pasión”, añadió la profesora.

La maestra de escuela elemental es casada con Pablo, albañil de oficio con quien tiene dos pequeños hijos, Alan y Lizet, de 14 y 12 años. Antes del inicio de la pandemia en marzo de 2020, sus clases eran aún más didácticas, entretenidas y valiosas.