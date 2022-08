En no pocas ocasiones, se suele creer que, en la crianza de los hijos, la presencia del padre es de apoyo o hasta “anecdótica”, un prejuicio que puede estar alejado de la realidad como lo demostró un hombre de los Estados Unidos, quien en TikTok manifestó toda su molestia cuando las personas lo felicitan por “cuidar” a su hija y la historia de su particular respuesta se hizo tendencia en esta red social.

Molesto con la reacción de las personas

Y, si bien es cierto que son las mujeres quienes realizan buena parte del trabajo duro durante este periodo de la vida de los hijos, a Kevin Clevenger le disgusta sobremanera cuando lo felicitan por darle cuidados a su menor pues, asegura, está cumpliendo con su deber de padre.

Por ello, en su canal de TikTok contó que cuando recibe este tipo de “elogios” ha inventado una respuesta, en parte como forma solapada de mostrar su fastidio, en parte para “trolear” a estas personas. “Esto es lo que usé todo el tiempo cuando Viola nació”.

Una respuesta “ingeniosa”

Sucede que Brandy, esposa del tiktoker, poco después del nacimiento de la pequeña decidió que quería volver a trabajar por un tiempo, por lo que él se quedada cuidándola, a la vez que salía con ella a hacer compras, siendo estos lugares donde más se han presentado dichos episodios.

“Recuerdo que estaba en la tienda de comestibles y esta señora se me acercó y dijo: ‘Oh ¿le darás un descanso a mamá hoy, papá está cuidando niños?’ y yo estaba como: ‘no, su madre, en realidad, murió en el parto, así que solo hemos sido ella y yo desde entonces’. No sé por qué eso es lo que me vino a la mente y la cara de la mujer se puso blanca como la de un fantasma”, relató en el video viral.

Pero, se dio cuenta que esto obtuvo el resultado que esperaba: “Entonces, cada vez que alguien me pregunta si estoy cuidando niños, digo: ‘no, su madre está muerte solo soy yo’. Es solo ser padre, no cuidar niños”.

TikTok le da su apoyo

El metraje fue compartido en TikTok el pasado 7 de agosto, y en ese tiempo ha acumulado poco más de 6.4 millones de reproducciones, con miles de comentarios que le han dado su franco respaldo.

“Le doy a mi prometido pleno permiso para declararme muerta porque la gente, constantemente, le pregunta si está cuidando niños”, “siempre digo, ‘no, voy a ser padre’, pero podría intentarlo la próxima vez”, “esto es brillante. Una vez que tenga edad suficiente, deberías explicárselo y enseñarle a romper en llanto”.