Conocer diversos países es una experiencia sin igual, pues se aprende de otras culturas, aunque algunas costumbres podrían parecernos un tanto “extremas”, este fue el caso de una joven de Australia quien visitó Indonesia y en uno de sus videos publicados en TikTok compartió sus ocurrencias el visitar un mercado donde vendían todo tipo de carne animal, entre estas de perro, por lo que no solo se hizo tendencia en esta red social, pues a la par obtuvo una tremenda ola de críticas por exponer y no denunciar dicho “descubrimiento”.

Visitando un mercado ilegal

Nuestra protagonista se llama Mikaela Testa, tiene 22 años y en sus videos nos cuenta que mientras abordaba un vehículo le pidió al conductor que la lleve al mercado que vendía diversos tipos de carne animal, por lo que el sujeto la llevó a un lugar “ultrasecreto” en el cual se podía encontrar, entre otras cosas, de mono, conejo, rana, cocodrilo, pero también perro.

A pesar de que calificó la experiencia como “traumatizante”, tomó una variedad de artículos antes de salir del lugar: “en realidad, tenían carne de perro, tenían mono, tenían de todo. No se me permitió filmar mucho porque podría ser alguien de las organizaciones que intentan cerrarlos. Se mostraron muy escépticos conmigo”.

En el video, hoy eliminado producto de las constantes críticas, se la puede ver ingiriendo carne de rana y cocodrilo junto a su acompañante, quienes destacaron el particular olor de esta, las cuales les sacó arcadas en más de una ocasión.

Video viral de tiktoker visitando mercando donde venden carne de perro

Repudio masivo

Una vez publicado el metraje, este se hizo viral, pero causó indignación generalizada entre los internautas de TikTok: “sabías cuál era el lugar y fuiste allí para luego decir que te traumatizó la experiencia”, “faltaron el respeto a la comida también. El país no está tan desarrollado como otros. Se respetuosa”, “cambié de opinión ¿por qué subiste el video, especialmente, después de que te enteraste de la carne de perro y de que eran un comercio ilegal?”, “ir allá para filmar el video para sacar provecho y comprar la carne ilegal solo para tirarla, es pero que alguien que va allí a comer”.

Por su parte, comentarios de personas oriundas de Indonesia aseguraron que en el país asiático son pocos los que consumen este tipo de carnes, las cuales están prohibidas.

Asegura que no sabía que vendían carne de perro

La fuerte ola de críticas no solo lleva a Mikaela a borrar el video, sino a publicar un par de clips a modo de respuesta por su “gracia” en el mercado ilegal de carnes de animales: “entiendo que mi audiencia puede ser muy sensible y no estar acostumbrada a ver cosas como esta y entiendo que mientras viajo puedo volverme insensible a eso porque estoy muy acostumbrada a ver cosas como esta (…) definitivamente, no estaba pensando con claridad y no debería haber publicado el video en absoluto”, además de insistir que sí sabía que vendían carne de mono, pero que de tener conocimiento que vendían carne de perro, no habría ido por ningún motivo, sin embargo, nuevamente, su respuesta dividió a la audiencia.