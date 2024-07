Carys Whittaker es una popular creadora de contenido que comparte videos de sus atuendos y su vida diaria como madre en Instagram. Algo que sus casi 2 millones de seguidores aprecian es su honestidad sobre el aumento de peso y la hinchazón debido a la maternidad. En una publicación reciente, que ha superado las 6 millones de reproducciones, la mujer ofreció consejos sobre cómo responder a las personas que sienten curiosidad por la forma de su barriga.

En el breve clip, Carys comenta que frecuentemente le preguntan si está embarazada. Ella aclara: “No estoy embarazada, esta es solo la forma de mi barriga”.

Tras ello, asegura que tiene una respuesta muy simple, pero que la ayuda a lidiar rápidamente con la ansiedad que le genera que un extraño le haga una pregunta tan personal.

“Para mí, lo que ayuda es saber que eso es lo que va a pasar. Elimina el factor sorpresa de que me tomen por sorpresa y me permite responder con calma”, explica. “De esa manera puedo continuar con mi día en paz sin sentirme molesta o enojada”.

Mientras se pone un vestido azul entallado, la madre advierte que su consejo puede no ser útil para todas las mujeres, pero es algo que hasta ahora le ha funciona muy bien a ella.

Su respuesta es simple, pero directa: “Oh, no, no estoy embarazada. Esta es solo la forma de mi barriga”. Así, puede continuar su día en paz sin sentirse incómoda.

“Prepárate para las preguntas tontas y no te tomarán por sorpresa”, escribió la creadora de contenido en la descripción del video viral.

Varias mujeres se sintieron identificadas

Los comentarios en su publicación revelan lo común que es esta pregunta para otras mujeres, especialmente en momentos en que se sienten sensibles acerca de sus cuerpos posparto.

“Hace un par de años, cuando mi primer bebé tenía alrededor de 9 meses, salimos a comprar un hot dog”, reveló una usuaria. “La mujer detrás del mostrador dijo en voz alta: ‘¡Dios mío! ¿Y ya estás embarazada de nuevo?’ y todo el mundo lo oyó... Pero no, eso era solo lo que parecía mi barriga. Además, llevaba un vestido nuevo por primera vez y antes de salir de casa estaba muy contenta con cómo me quedaba. No lo he vuelto a usar desde entonces”.

Otra agregó: “Hace unos 5 años me preguntaron si estaba embarazada y yo era talla 10 delgada. Todavía pienso en eso ahora si uso ropa ajustada. Aunque estoy orgullosa de mi nuevo cuerpo que albergó y dio a luz a mi hermosa hija, ¡siempre lo tengo presente!”.

Si bien muchas personas pudieron identificarse con la situación planteada por Carys, otras se animaron a compartir sus propias sugerencias ante la pregunta de un posible embarazo.

“Alguien me preguntó una vez y yo dije: ‘No, solo estoy gorda’ y me fui”, comentó una internauta. “Esto va a ser muy incómodo para ti, pero no estoy embarazada”, dijo otra.

¿Cómo perder la barriga después del parto?

Perder la barriga después del embarazo puede parecer un proceso largo, pero nada complicado. Según Enfamil, hay una serie de métodos que pueden ayudarte a tener el cuerpo de antes.

Una buena alimentación: llevar una dieta saludable te ayudará a perder la barriga después del parto y todos esos kilos de más que has ganado durante el embarazo. Lo recomendable es no seguir una dieta hipocalórica sino una dieta sana y equilibrada.

Hacer ejercicio: el ejercicio es imprescindible para recuperar la figura, ya que no solo querrás perder esos kilos de más, también querrás que todo vuelva a su sitio y para ello necesitarás hacer ejercicios de tonificación.

Lactancia materna: dar el pecho te ayudará a la recuperación del peso previo al embarazo.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias