Desde hace poco, en TikTok viene dando de qué hablar una mujer de México conocido, simplemente, como ‘Doña Lety’, cuya historia no ha dejado indiferente a nadie, por lo que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales, conmoviendo a muchos, pero también ha generado rechazo en no pocos.

Una historia que sorprendió a todos

‘Doña Lety’ es originaria de Tantoyuca, Veracruz e, inicialmente, su relato se dio a conocer gracias a Jaime Toral a finales de 2021, quien confesó que ayudaba a nuestra protagonista, no solo por su precaria condición económica, sino también por asegurar que la anciana no se podía mover, sino se arrastraba.

En el clip donde la vemos por primera vez, nos cuenta que no puede caminar bien, pero que, pese a esta dolencia y su edad, su estado mental estaba en perfectas condiciones, pero que por el problema que padece no está capacitada para poder salir a las calles y trabajar para ganarse el sustento diario.

Segundos después, revela cómo hace para poder mantenerse, por medio de la ayuda que recibe de diversas personas, entre ellos, el tiktoker que la expuso en redes sociales y, luego que la cinta se hiciera viral entre millones de personas, el apoyo aumentó de forma considerable.

Su benefactor

De hecho, Jaime Toral fue uno de sus principales benefactores, pues le llevaba insumos como verdura, leche, fruta, harina, galletas, papel higiénico y alimento para perros, pero, en más de una ocasión, la mujer confesó que lo que el tiktoker le entrega no es lo que ella esperaba, actitud que molestó a más de uno

Este es el inicio de la controversia con su historia, pues gracias a lo dicho arriba, no pocos internautas de Facebook y TikTok notaron que tiene una particular afición por la Coca Cola, mostrándose contenta cuando le llevan dicha gaseosa, no así cuando le obsequian alimentos que son más saludables.

@jaimetoraltv Se enoja por que le llevo alimento al perro y no a ella😮 ♬ sonido original - Jaime Toral

Asimismo, la mujer dio más entrevistas, lo cual le valió ganarse el cariño de muchísimas personas. Pero, pronto las cosas se convirtieron un poco extrañas, pues se publicaron audios donde desmentía todo lo que dijo inicialmente.

Usuarios comienzan a criticarla

Una de las primeras alertas fue cuando un grupo de personas bien intencionadas le ofreció llevarla al doctor para que pudiera revisarse el problema que le impide caminar, pero, para sorpresa de muchos, ‘Doña Lety’ se negó a ir.

Es entonces cuando la audiencia interesada en el caso de ‘Doña Lety’ se dividió entre quienes la apoyan y aquellos que consideran que lo suyo se trata de un fraude.

“Esa señora se hace. ‘yo no puedo abrir la Coca, mis articulaciones’. Mañosa”, “nunca subestimes el poder de la Coca. A levantarte, Lázaro”, “es muy raro ¿no? Si siempre se anda arrastrando es para que tuviera la ropa rota de abajo ¿no creen? O muy, muy raspada”.

Otros iban más allá: “Hasta le lloran los ojos de beber su Coca bien fría. Ayuda a quien en verdad necesita, porque es una señora muy mezquina que ni siquiera a su hijo le da comida, prefiere comer sola y siempre con su frase: ‘antes sí podía, ahora ya no se puede’, y tú sigues ahí, si ella, claramente, no quiere tu ayuda para salir adelante, prefiere que todo le den hecho. La señora no es coherente como ella dice. Enfócate en gente que de verdad necesite tu apoyo”.

Acepta que los médicos la revisen

Ante las críticas, Toral aseguró que dejaría de enviarle donativos, pero antes de eso le propuso llevarla al médico y, para sorpresa de todos, aceptó, por lo que El Sol de Córdoba afirmó que fue atendida por un especialista como por un psicólogo, quien afirmó: “Hay alguna alteración en algún lado, hay trastornos sensitivos y de fuerza muscular, sí, tiene disminución en las piernas, sobre todo en las piernas”.

Tras esto, pasaron unos cuatro días y se publicaron videos donde vemos a la mujer caminar a la perfección, tras lo cual el mencionado medio de comunicación asegura que se debió a que recibió rehabilitación, las cuales sigue realizando.