En la época de Navidad, las compras en línea pueden provocar varios ‘dolores de cabeza’; tal y como evidenció la tiktoker Rosie R. Tirado, quien se convirtió en la protagonista de una tremenda confusión. La mujer mexicana había pedido un tequilla, pero recibió en su lugar un iPad. El relato quedó registrado en un video viral de TikTok.

Mediante su cuenta @rosiertirado, la influencer Rosie Tirado compartió su particular experiencia al realizar una compra navideña vía internet. Según las declaraciones de la joven, una famosa tienda departamental le mandó un producto distinto al que pidió.

A través de la grabación llamada “fui a buscar cobre y encontré oro”, Tirado aseguró que solicitó una botella de tequila en la plataforma digital de la tienda Liverpool, ya que planeaba regársela a su padre en Nochebuena. Sin embargo, al momento de recibir la entrega, se percató que no era lo que compró.

“Yo pedí un tequila para click and collect, un regalo para mi daddy, y pos eso venía, no mames, auxilio, yo no soy Noemi”, señaló @rosiertirado en el clip. “Iré a regresarlo, alguien en Liverpool debe estar zurrado del susto en este momento”, escribió en la descripción.

¿El tequilla llegó?

Después de revelar el error, Rosie Tirado acudió al establecimiento para devolver el iPad y recoger el artículo que compró en línea, pues estaba consciente de que un trabajador de dicha tienda terminaría ‘pagando los platos rotos’. “Hay que ser buena gente, ya vine por mi tequila”, sostuvo la influencer.

Tiktoker se ganó los aplausos en redes sociales

El gesto de Rosie Tirado desató cientos de felicitaciones y halagos en la plataforma de TikTok. Más de un usuario consideró a la tiktoker como “una persona honesta”. “Tu regalo y recompensa es mirar con la frente en alto y sentirse orgulloso de tus acciones; “mis respetos para ti, más personas como tú; “la vida te regresará tu acción”, fueron algunos de los comentarios.