En redes sociales viene circulando cientos de fotos y videos de la aparición de un extraño portal formado en el lago Berryessa, ubicado en el este del Valle de Napa (California), con un efecto de vórtice giratorio. Muchos afirman que se trataría de una ilusión óptica, mientras que otros aseguran que sí existe y el enorme agujero tiene un fin. Ante ello, aquí te decimos la verdad detrás de la historia del denominado ‘portal del infierno’.

Miles de usuarios han quedado desconcertados y algunos atemorizados con la aparición de un extraño portal formado en el lago Berryessa, en California, tras la difusión de fotografías y videos en las redes sociales en las últimas horas. Es más, ha recibido el nombre del ‘portal del infierno’.

La verdad del gigantesco agujero de 75 pies de ancho sí existe en realidad y se forma cuando los niveles de agua en el embalse de Berryessa aumentan demasiado y esto sirve como drenaje. Este efecto hace que se forme un remolino en forma de agujero con un efecto de vórtice giratoria, así lo indica la página web Express.

Este efecto es conocido por los lugares del este del Valle de Napa como el ‘Glory Hole’, construido por ingenieros en la década de 1950. El nombre del ‘portal del infierno’ por dado por unos turistas que visitaron el lago hace poco y quedaron fascinados con este extraño fenómeno.

Sin embargo, no es más que otra que un agujero que sirve como conducto lateral para controlar el flujo de agua que sale de una prensa o un dique. Es más, en 2017, un gran número de turistas se reunieron en la cornisa de concreto para apreciar esta especia de drenaje, según informa un reporte de The New York Times.

La última vez que se abrió fue en 2019 tras una temporada de fuertes lluvias que, teniendo conocimiento del agujero, fue motivo suficiente para que miles de turistas se dieran cita en el concreto. Esa es la verdad detrás del ‘portal del infierno’ o ‘Glory Hole’, como es conocido entre los lugareños.