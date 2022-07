¿Te gustan las historias paranormales? Si tu respuesta es un contundente “sí”, seguro que te encantará saber que aquí vamos a hablar sobre un video publicado en TikTok donde se aprecia a un supuesto fantasma en la carretera de Baja California (México).

El usuario @josefierro9 de la mencionada plataforma se encargó de difundir la grabación, que nos muestra que un hombre, mientras conducía un aparente camión de noche por la carretera conocida como ‘La Rumorosa’ teniendo su cámara encendida, hablaba con alguien sobre la historia de un trailero que falleció en un accidente.

Según sus palabras, el trailero que perdió la vida suele ser visto en las noches por la gente. Lo curioso es que tras mencionar ello y pasar por cierto tramo de la carretera, se logra apreciar la silueta de alguien caminando. Es por eso que el sujeto dijo: “Ahí viene, mira”.

El video dura apenas 10 segundos y generó polémica casi de inmediato. Muchos usuarios aseguraron que sí se logra apreciar a un fantasma, mientras que otros dudaron de la veracidad de las imágenes y señalaron que solo es un sujeto caminando durante la noche.

¿Cuál es la historia del ‘fantasma de La Rumorosa’?

De acuerdo a la web oficial de Terra México, la mencionada historia trata de un trailero que aumentó la velocidad de su vehículo mientras pasaba por la carretera conocida como ‘La Rumorosa’. Todo con el fin de poder llegar a tiempo al lugar donde estaba su esposa, que al parecer iba a dar a luz.

El hombre, según la citada fuente, debido a la velocidad con la que iba, no logró tener el control del camión en una curva, razón por la cual chocó contra unas rocas. En ese momento, no falleció, pues salió del vehículo. Él caminó durante tres días a pesar de estar herido porque quería estar con su familia. Mientras andaba, pedía que alguien lo ayudara, pero eso no sucedió y, eventualmente, murió. Días después, muchas personas se percataron del accidente. Encontraron el camión, pero no el cuerpo del trailero.

Lo que se rumorea es que un conductor, que pasó por el lugar de los hechos instantes después, notó la presencia de un sujeto caminando por la carretera. Cuando se disponía a auxiliarlo, el hombre le pidió que por favor le llevara dinero a su esposa para los gastos del bebé que ella iba a dar a luz. El chofer aceptó.

Al llegar a la dirección indicada, no halló a la mencionada mujer, pero una de las residentes de la zona le dijo dónde estaba. Cuando finalmente encontró a la esposa, vio que esta tenía un niño de cinco años. Él le contó lo que había pasado y ella quedó atónita. La madre acabó comentándole que su esposo había fallecido hace cinco años. El conductor no podía creerlo.

