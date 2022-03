A veces hay que tomar por el lado positivo las desgracias. Esto lo sabe perfectamente el usuario @ritorukaii, quien compartió un video de TikTok para narrar cómo tres sujetos entraron robar a su casa. De inmediato, el particular caso del joven, que reside en México, se volvió viral en las redes sociales.

Con un estilo cómico, el muchacho contó que se encontraba encerrado en su habitación viendo contenidos de BTS (agrupación musical surcoreano formado en Seúl) cuando, de pronto, de manera repentina alguien abrió la puerta. Al principió, el mexicano pensó que podía ser un familia que no conocía, pero minutos después entendió que se trataba de un asalto.

En ese sentido, @ritorukaii comentó que un sujeto le apuntó con un arma y luego lo amarraron dentro del baño, donde ya estaba encerrada el resto de su familia. “Me amarraron como puerco los bastardos”, recordó el protagonista de esta historia.

Los malhechores se tomaron su tiempo para cometer el delito. Incluso, uno de ellos le preguntó dónde estaba el dinero. “Yo de: ‘¿cuál dinero, cabrón?’, vivo en Chiapas, qué dinero voy a tener, si encuentras dime y dame, nos repartimos la mitad”, indicó.

Ante la respuesta de la víctima, los asaltantes siguieron insistiendo. “Me preguntaron: ‘¿dónde está tu computadora?’, y le dije que no tengo computadora y me azotó la puerta. Yo me ofendí, todavía que me estás robando me estás reclamando que soy pobre. ¿Esto es un robo o un estudio socioeconómico?”, sostuvo @ritorukaii.

Historia con un final inesperado

Los ladrones continuaron buscando en la vivienda, pero no lograron robar nada de valor y solo se llevaron una maleta junto con 6 pollos. “Estaban robando por necesidad”, agregó el chico de Chiapas.