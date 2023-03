Larry Shy es un estadounidense que tiene un gran amor que lo ha vuelto viral: su fascinación por España, país del cual está completamente enamorado, al que considera el mejor del mundo, una tierra donde, inclusive, desea morir. Todos estos deseos los escribió en una carta que impresionó a miles en Twitter.

Oriundo de Michigan, Estados Unidos, el hombre reveló a ABC que estuvo en tierras ibéricas en más de 50 ocasiones, con su primera visita que lo hizo a los 30 años, confesando que su lugar favorito es Madrid, al cual no duda en calificar su “primer amor”.

Todo surgió cuando tenía amigos que vivían en Barcelona y Madrid, conociendo el país a través de ellos y no como un simple turista; lo primero que lo atrajo fue la gastronomía, la que considera la mejor del mundo, adorando las tapas, el chuletón del norte, el cordero, jamón y la chistorra.

“Me encanta su país en su conjunto, de arriba abajo, de izquierda a derecha, de esquina a esquina. Amo cada pueblo y cada cultura”, además de asegurar que muchos de sus compatriotas no valoran al mundo hispano, pensando que todo lo relacionado es México: “falta educación”.

Su sueño es morir en España

Al ser preguntado si tienen planeado mudarse hacia España, Larry asegura que de momento no porque trabaja en una empresa de salud y dirige un negocio de propiedades: “en algún momento me gustaría jubilarme y morir en España... ese es el objetivo final. Necesito aprender mejor el español. Sé lo suficiente para salir adelante, pero no como para mantener una conversación”, dijo a ABC.

De hecho, su amor por España es tal que se ha hecho un tatuaje con motivos relacionados a la cultura del país ibérico: su primer tatuaje incluye el toro dentro de la bandera española, pero también el clásico Don Quijote: “no soy el turista promedio... soy un bebé español, quiero decir, soy estadounidense, pero tengo el español en la sangre, en mi corazón”, sentenció.