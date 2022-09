El influencer Carlos Name, conocido por publicar contenido paranormal en sus cuentas de Instagram y TikTok, vuelve a ser tendencia en las redes sociales y en esta oportunidad por dejar un “duende” en un cementerio olvidado. ¿Es una broma? Por supuesto que no. Conoce las razones por las que lo motivó a desprenderse de este muñeco y el desenlace de la historia.

MIRA TAMBIÉN | La historia del padre que donó parte de su hígado para salvar la vida de su hijo

En un video publicado en TikTok, Carlos Name se trasladó hasta un cementerio olvidado en Brooklyn, Estados Unidos, con un solo propósito: dejar a su “duende”, a quien lo bautizó como ‘Melquiaditos’.

“Cuando un duende se está portando mal o se enamora de su dueño, es importante deshacernos de él y dejarlo en un cementerio o en un bosque”, se escucha en la primera parte del video.

Carlos Name señaló que esto venía sucediendo con ‘Melquiaditos’ y es por ese mismo motivo que tenía que dejarlo en un cementerio. ¿Por qué no pensó en regalarlo? Según el influencer mexicano, esto no se debe hacer por ningún motivo.

Fue así que llegó a un cementerio olvidado de Brooklyn y pudo constatar que habían lápidas con más de 100 años de antigüedad. “Un duende travieso puede llegar hasta a desaparecer niños”, agregó.

Las razones por las que lo dejó en un cementerio

De acuerdo al testimonio de Carlos Name, su duende venía teniendo deplorables actitudes con su abuela al punto que quiso empujarla de las escaleras. También le ocultó sus medicinas y no los volvió a aparecer.

¿Solo con su abuela se portaba mal? Claro que no. El tiktoker aseguró que su duende se estaba portando mal y le robaba licores a sus vecinos. Esto lo pudo comprobar al dejarle un vaso de agua en la mañana y en la noche encontraba vino o tequila.

“Adiós, Melquiaditos. Descansa, te lo mereces”, finalizó Carlos Name, quien en un segundo video publicó cómo fue el funeral y las últimas palabras que le dijo antes de dejarlo en un cementerio abandonado. Dicha historia se volvió viral en TikTok y generó un gran revuelo en las redes sociales.

Síguenos en nuestras redes sociales: