Una usuaria de TikTok, identificada como Nana (@d_dianis), compartió la inquietante experiencia que vivió su amiga en Estados Unidos, donde casi fue víctima de secuestro por parte de una banda dedicada al tráfico de personas. La joven de origen colombiano decidió revelar detalles del incidente para alertar a sus seguidores sobre los riesgos que pueden enfrentar al visitar o vivir en el país norteamericano.

“A una amiga la intentaron secuestrar acá en Estados Unidos y yo les voy a contar para que ustedes sean más precavidos y cuidadoso, y más porque se idealiza mucho a este país o se cree que acá no hay inseguridad, obviamente no les voy a negar que en cuanto a hurtos y cosas así no se presentan como en Latinoamérica”, empezó diciendo la tiktoker.

Dianis comenzó su relato explicando que su pareja le había advertido sobre la alta incidencia de tráfico de personas en Las Vegas, ciudad donde residen. Esta advertencia le fue transmitida a su novio durante una charla de inducción en su nuevo empleo, donde le explicaron que dicha localidad es una de las más afectadas por este tipo de delitos; sin embargo, en ese momento, la joven no prestó mucha atención a las advertencias de su pareja, subestimando la gravedad de la situación.

Todo cambió cuando, días después, Dianis llegó a su trabajo y comenzó a conversar con una amiga. Su compañera, visiblemente asustada, le contó que había sido víctima de un intento de secuestro mientras se dirigía a su clase de inglés.

Aunque la clase estaba cerca de su casa, la joven decidió caminar, confiada en que sería un trayecto seguro. No obstante, en el camino se dio cuenta de que un hombre la seguía, lo que inicialmente no le pareció extraño, ya que en Estados Unidos es común que alguien se acerque para hacer preguntas en la calle.

La situación dio un giro cuando, tras conversar con este individuo, vio a otro sujeto en la acera de enfrente que le hacía señas al primero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Ella no sospechó y este individuo se le acerca, y le comienza a preguntar cosas en inglés, ella no le presta atención y sigue su camino normal, y se da cuenta que en la cera del al frente hay un hombre parado en la esquina y le hace una seña al otro, de inmediatamente, se ‘timbra’ y dice me van a robar, ella se asusta y comienza a correr”, recordó la colombiana.

Comenzó a correr tras ser perseguida por ambos sujetos

Asustada, la chica comenzó a correr mientras los hombres la perseguían. A pesar de gritar pidiendo ayuda, nadie salió a ayudarla. Finalmente, los hombres lograron acorralarla y uno de ellos intentó sacar algo de su bolsillo, mientras una furgoneta se acercaba.

Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un hombre salió de su casa y comenzó a gritar, asustando a los agresores, quienes huyeron rápidamente.

La joven, en estado de shock, le contó al hombre lo que había sucedido y luego llamó a la policía. Cuando llegó una patrulla, le explicaron que no estaban tratando de robarle, sino que probablemente intentaban secuestrarla, ya que existe una banda en la ciudad que se dedica al tráfico de personas.

Impactada por lo sucedido y recordando la advertencia que su pareja le había hecho días antes, Dianis decidió hacer el video en TikTok para alertar a otros sobre el peligro real que enfrentan, especialmente quienes idealizan la seguridad en Estados Unidos.

Consejos para caminar solo por la calle y sentirte más seguro

Mantén la cabeza en alto y camina con confianza, ya que esto puede disuadir a posibles atacantes.

Sé consciente de tu entorno: observa a las personas y lugares a tu alrededor.

Elige rutas bien iluminadas y transitadas, evitando callejones oscuros y áreas aisladas.

Lleva tu teléfono celular cargado y a la mano para pedir ayuda en caso de emergencia.

Confía en tu instinto: si sientes que algo no está bien, aléjate de la situación.

Evita usar audífonos a un volumen alto para estar alerta a los sonidos a tu alrededor.

No lleves objetos de valor a la vista.

