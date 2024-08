La decisión de emigrar a Estados Unidos, impulsada por la búsqueda de nuevas experiencias y oportunidades, es un sueño para muchos; sin embargo, detrás de la modernidad y el estilo de vida norteamericano, se esconden realidades poco conocidas. Una joven de Argentina que reside en Miami decidió compartir su experiencia y revelar algunos de los desafíos que ha enfrentado en su nueva vida como migrante. A pesar de agradecer las oportunidades que le ha brindado el país, Camila Abuin reconoce que no todo es color de rosa y que hay aspectos que pueden resultar sorprendentes y hasta desalentadores para algunas personas.

“Yo vivo acá hace casi cuatro años, en realidad no es desmoralizar, sino contarles las crudas verdades. Porque yo estoy muy agradecida, amo mi vida acá y agradezco al universo en la posición que estoy. Pero sin olvidarse de ciertas cuestiones”, empezó diciendo la tiktoker, cuyo testimonio superó el millón de reproducciones.

Uno de los primeros puntos que destacó Camila es la exigencia laboral. La constante presión de estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, es una característica común en la cultura laboral estadounidense.

“Vives para trabajar, no trabajas para vivir, pueden ser las ocho de la noche que te mandan un mensaje del trabajo y debes contestar, todo el mundo piensa que estás disponible”, afirmó. “La vida es extremadamente acelerada. Estás todo el tiempo básicamente en el trabajo”.

Otro aspecto que ha impactado a la joven es el clima. Las altas temperaturas del verano y los huracanes son fenómenos naturales que marcan la vida en muchas regiones de Estados Unidos. Si bien pueden ser emocionantes para algunos, para quienes provienen de climas más templados, pueden resultar agotadores.

“La época de huracanes es real, puede que no venga ninguno, puede que sí venga, pero en esos días, a ti te dicen que va a venir tal huracán, y cierran todo, te ponen los shutters y si te he visto ni me acuerdo. Encima de eso de que llueve y sale el sol y así”, agregó.

La vida social tampoco es sencilla. Aunque Miami es una ciudad con una gran diversidad cultural, la argentina confiesa que ha experimentado sentimientos de soledad.

“La soledad y acá entramos en un tema más personal. Chicos, está bien que aquí esté lleno de mucha gente, uno puede hacer un montón de ‘amigos y conocidos’, pero las relaciones no son las mismas. Llegas a un punto en que uno se siente muy solo y no tiene el mismo trato que tiene una persona con los amigos que se criaron”, señaló.

Camila añadió que el alto costo de vida es otro factor que podría sorprender a quienes viven fuera de EE. UU. Los alquileres, los impuestos y el costo de vida en general son considerablemente más elevados en comparación a otros países, lo que puede generar una gran presión.

La tiktoker finalizó su testimonio explicando lo complicado que puede ser encontrar pareja en Miami, indicando que no es tan sencillo como algunos podrían creer.

“¿Conseguir pareja? Olvídate de eso, sal de acá, huye, o todos van a buscar papeles, no quieren nada serio, todo es extremadamente accesible, la gente es un desastre, si pensaste que en tu país, la gente, los hombres y las mujeres o quién sea, no sé querían comprometer Miami. Te recomiendo que no vengas soltero porque acá te vas a morir así”, concluyó.

Consideraciones generales si piensas viajar a Estados Unidos por primera vez