Miles de personas sueñan con un futuro mejor en Estados Unidos, impulsados por las oportunidades económicas que se ofrecen es ese país; sin embargo, la realidad parece no ser como muchos la pintan. Así lo ha dado a conocer una joven latina que reside en la nación norteamericana y que, mediante su cuenta de TikTok, compartió su experiencia como migrante.

Vale in USA (@valeinusa), creadora de contenido de origen colombiano, se animó a revelar la cara no tan amable de su nueva vida como ciudadana en Estados Unidos. Si bien reconoce que las posibilidades económicas son mejores que en Latinoamérica, advierte que la migración puede afectar seriamente la salud mental.

“Vivir en Colombia es mejor para su mente, pero vivir en Estados Unidos es mejor para su bolsillo”, empezó diciendo. “Yo le voy a decir la verdad. No hay cosa que vuelva a uno más humilde que mudarse a Estados Unidos”.

Según Vale, los latinoamericanos que llegan a Norteamérica se encuentran con un duro panorama: su nivel académico generalmente no tiene peso y, para empezar a ganar dinero, los trabajos más comunes son los de limpieza, cuidado de niños o electricidad.

Si bien estos empleos son bien remunerados, son arduos y demandantes. “Aquí tú no eres nadie, le toca empezar de cero, su título no vale mucho, no entiende las pistas sociales, no entiende bromas y es difícil relacionarse al principio cuando no entiende la cultura”, explica la tiktoker.

A pesar de todas estas dificultades, la joven asegura que migrar a Estados Unidos puede ser una lección de humildad y una buena opción para mejorar la calidad de vida y las posibilidades económicas.

En busca del “sueño americano”

Migrar a Estados Unidos sigue siendo el anhelo de muchos, pero es importante no romantizar la realidad. Es un camino lleno de retos y desafíos, que exige resiliencia, humildad y un espíritu fuerte.

Para quienes estén considerando dar este paso, es fundamental informarse bien, prepararse adecuadamente y tener expectativas realistas.

La experiencia de Vale in USA demuestra que el “sueño americano” no siempre es color de rosa, pero puede ser una oportunidad para alcanzar una mejor vida.

¿Qué documentos se necesita para viajar a Estados Unidos desde Perú?

Requisitos para entrar a Estados Unidos desde Perú:

Pasaporte vigente

Visa americana vigente

Boleto de regreso o prueba de solvencia económica

Evidencia del propósito de tu viaje

No tener antecedentes penales

Estar vacunado contra el COVID-19

No tener restricciones de entrada

