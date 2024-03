Vivir como migrante en Estados Unidos, incluso con la documentación necesaria que otorga la residencia permanente, plantea una serie de desafíos continuos. El cambio de estilo de vida y el choque cultural son solo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los extranjeros en su día a día. Precisamente, una mujer latina que reside en Naples, Florida, ha compartido su experiencia en un video de TikTok, revelando lo complejo que se ha vuelto equilibrar las responsabilidades laborales con el cuidado de los hijos.

La usuaria Andrea Rodriguez (@andreitareview) señala que la urgencia de cuidar a sus hijos ha afectado su capacidad para trabajar fuera de casa. La necesidad de atención y cuidado de los niños, especialmente cuando son pequeños, hace que encontrar y mantener un empleo sea extremadamente difícil.

“Me cansé de buscar trabajos, porque tengo que pedir 1800 veces permiso para buscar a mis hijos, porque se enfermaron, etc. No puedes hacer nada, no te puedes mover porque, o tu esposo trabaja, o tú trabajas, y los niños necesitan alguien 24/7 para ellos, y más cuando son bebés. Y nadie habla de esto”, dijo la madre.

Según contó, se vio obligada a sacar a su hijo de la guardería debido a que pagaba casi mil dólares por mes.Aunque intentó solicitar ayuda para el cuidado de los niños en varias ocasiones, sus esfuerzos no han tenido éxito, lo que la dejó sin opciones para encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

Se ve obligada a quedarse en casa cuidando a sus hijos, limitando su desarrollo profesional

Andrea también expresa su deseo de ser productiva fuera del hogar y el impacto emocional que tiene para ella quedarse en casa.

“Yo obviamente amo a mis hijos, pero también me gusta trabajar. No me gusta estar en la casa, me da ansiedad. Me gusta sentirme productiva. Y aunque sé que soy productiva en mi casa, y mi esposo lo sabe y lo valora, a mí me gusta ir a un trabajo, tener amistades, conversar”, explicó.

La situación se ve agravada por la diferencia de ingresos entre ella y su esposo. Como él gana más, Andrea asume la responsabilidad principal del cuidado de los hijos, lo que limita aún más sus opciones de desarrollo profesional.

“¿Quién me lo va a cuidar después de las tres de la tarde? ¿Quién? ¡Yo! Porque mi esposo gana más, él no puede dejar de trabajar, y me toca a mí sacrificarme. Porque el que gana más tiene que seguir en su trabajo para poder pagar todo”, agregó.

Rodriguez advierte a otros inmigrantes que consideren cuidadosamente las implicaciones de tener hijos en Estados Unidos, ya que esto puede significar sacrificar su propia vida y carrera por el bienestar de los menores.

“Si van a tener hijos en EEUU, piénselo bien porque van a tener que dejar su vida a un lado, por sus hijos, por un buen tiempo”, concluyó.

El testimonio de la mujer superó las 200 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó opiniones divididas.

“No solo en USA, en cualquier parte del mundo”; “¿De verdad yo soy la única que piensa que no es un sacrificio quedarme con mi hija en mi casa para mi es un deleite servir a mi familia?”; “Tengo 31, no tengo hijos precisamente porque no quiero perder mi libertad”; “Yo por eso opté en trabajar de noche para cuidar a mi niño en el día. Y mi esposo lo cuida en la tarde cuando llega de trabajar. Igual estamos solos aquí en USA. Para todo hay solución”, escribieron las personas.

