Ezequiel es un migrante mexicano que se gana la vida recolectando latas y botellas de plástico en la ciudad de Nueva York. Según contó, se inclinó por esta humilde labor porque le permite cubrir sus gastos personales, incluyendo la comida. Todos los días se despierta a las 5 de la mañana y trabaja hasta el mediodía, momento en que el sol es más intenso. Durante ese tiempo, recorre al menos 25 bloques de la Gran Manzana en busca de envases, tal como le contó al vloguero dominicano Alfy Tavarez.

“Los fines de semana (gano más dinero), porque en la semana, como mucha gente no entra a los parques, no hay muchas lata. Pero los viernes, sábado y domingos son días buenos para recolectar plástico”, dijo el hombre al compartir detalles de su experiencia como reciclador.

El verano es otra temporada favorable para Ezequiel porque la gente pasa más tiempo al aire libre, lo que aumenta la cantidad de envases desechados en los parques. En cambio, durante el invierno, las bajas temperaturas desaniman a las personas a salir de sus hogares, lo que reduce la cantidad de envases disponibles para recolectar.

Sin embargo, el ingreso diario de Ezequiel es incierto. Esto se debe a la competencia con otros recolectores que ya tienen rutas establecidas en Nueva York y no les gusta que otras personas invadan sus áreas de recolección.

Aun así, el mexicano sigue trabajando arduamente, separando cuidadosamente el plástico, el vidrio y las latas para llevarlos a un sitio donde le pagan en efectivo por cada uno de ellos.

Cuánto gana el latino que trabaja como reciclador en Nueva York

Ezequiel señala que por cada botella o lata que recicla, y que debe estar marcada como proveniente de Nueva York, recibe $0.05. Esto significa que por cada 100 unidades recolectadas, gana $5. Además, explicó que las latas y botellas deben estar completas, ya que las aplastadas no las aceptan.

En algunas ocasiones, ha logrado ganar entre $50 y $70 al día gracias a su esfuerzo en la recolección de botellas. A pesar de que aún no tiene una ruta fija, se esfuerza por obtener lo que pueda cada día.

Finalmente, Ezequiel compartió que las botellas o latas que no indican que son de Nueva York no se las reciben, al igual que los envases con una marca roja, lo cual significa que ya han sido reciclados. Estos envases son considerados basura y no le generan ingresos.

¿Cuánto se puede ganar como reciclador en Estados Unidos?

Ser reciclador de botellas en Estados Unidos puede ser una forma gratificante de ganar dinero y contribuir al medio ambiente.

Para iniciar este negocio, debes investigar los tipos de botellas reciclables, las regulaciones locales y la demanda del mercado en tu área. También debes definir tu modelo de negocio considerando la recolección, clasificación y venta de materiales.

Los ingresos que puedes generar dependen de varios factores como el tipo de material reciclado, la cantidad recolectada, la ubicación y los costos operativos. En general, puedes ganar desde unos pocos dólares hasta $25 por hora, o incluso más a gran escala.

