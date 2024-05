Un joven latino que vive en Houston, Texas, compartió en sus redes sociales un video en el que describe su experiencia trabajando como repartidor en DoorDash. Además, reveló cuánto dinero ganó en un día. Roger, como se hace llamar en TikTok, comenzó planteando la siguiente pregunta: “¿Es rentable o no?”. Luego, pasó a explicar todos los detalles de su jornada laboral, proporcionando un testimonio que puede ser de interés para las personas que consideran el delivery como una opción de empleo.

Roger y su esposa, originarios de Colombia, utilizan su cuenta @aventurasyuyro para dar consejos sobre emigrar a Estados Unidos. Hace poco, señalaron que trabajar con DoorDash es una buena opción para quienes desean manejar sus propios horarios y tienen una licencia de conducir.

Según el tiktoker, no tenía experiencia previa con este tipo de aplicaciones y comenzó desde cero. Antes de aceptar su primer pedido, tenía 154 millas (247 kilómetros) de gasolina en el tanque y recibió cinco dólares por su primera entrega.

Su objetivo era ganar entre 15 y 20 dólares por hora, que viene a ser una cifra similar a un trabajo regular. “Obviamente, si hago más, mejor, pero sería para saber si realmente se puede vivir de esto”, señaló.

Sin embargo, tuvo algunas dificultades con la segunda entrega, destacando la importancia de ubicarse bien para agilizar el proceso. “Llevo cinco minutos buscando el segundo restaurante. En Google Maps aparece una ubicación, pero no está por ningún lado”, indicó.

En su primera hora, Roger generó 20 dólares, así como una propina de 15 dólares por entregar una bebida alcohólica.

“¿Qué pasa cuando uno llega al restaurante? En la aplicación aparece dónde es la dirección de entrega, pero hay que verificarla y confirmarla cuando ya tengas el paquete, no antes de tenerlo en las manos”, recomendó.

“Mis respetos para las personas que hacen esto”

En su tercer pedido, por el que recibió 8 dólares, sugirió qué hacer si la comida aún no está lista al llegar al restaurante: “Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Llegué temprano al lugar, pero la comida no estaba aún. Hay una opción para aclararle esto al que realizó el pedido”.

A medida que avanzaba en su jornada, el colombiano explicó que había completado otro pedido rápido en un McDonald’s cercano, sumando 3 dólares más a su total.

También mencionó la flexibilidad de la aplicación, que permite a los repartidores pausar el trabajo por hasta media hora en caso necesiten un descanso.

Durante su tercera hora de trabajo, resolvió un problema gracias a su conocimiento del inglés, destacando la importancia de este idioma en ciertas situaciones.

“¿Se necesita inglés o no? No lo sé, pero es importante. Hubo una confusión en la entrega, me estaban dando una caja de Uber Eats, me preguntaron qué caja era y les expliqué que era una orden de DoorDash. A mí parecer no se necesita inglés, pero cuando pasan este tipo de cosas, no se sabe”, detalló.

Al final del día, el hombre hizo un balance de sus ganancias, con un total de 70 dólares después de cinco horas y media de trabajo.

“Decidí no trabajar más porque tengo hambre, quiero ir a casa a descansar”, concluyó. “Estuvo buena la aventura, pero quiero descansar. Mis respetos para las personas que hacen esto todos los días, la verdad es que agota”.

¿Cuánto se gana trabajando en DoorDash?

Trabajar con DoorDash puede generar ingresos variables, dependiendo de factores como la ubicación, la demanda de pedidos, el tiempo invertido y las propinas, señala el medio Ridester.

En general, los repartidores reportan ganancias que oscilan entre $10 y $25 por hora. La tarifa base por entrega suele estar entre $2 y $10, y los repartidores se quedan con el 100% de las propinas, que pueden añadir significativamente a sus ingresos.

DoorDash también ofrece bonificaciones y promociones en ciertas áreas y horarios, lo que puede aumentar las ganancias; sin embargo, es importante considerar los gastos asociados, como el costo de la gasolina, el mantenimiento del vehículo y los impuestos, que pueden reducir los ingresos.

