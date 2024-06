Rosie Graham, una mujer de 29 años y madre de tres hijos, ha causado revuelo en las redes sociales por la estricta rutina que aplica con sus hijos, Hunter de 6 años, Dakota de 5 y Saint de 2. Asegura que no teme ser criticada por sus métodos y afirma que no le importa si a otros padres no les agradan, pues cree que la educación escolar actual no es suficiente y que su responsabilidad como madre es complementarla. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una joven de Carolina del Norte que encontró una inquietante habitación secreta en su nueva casa.

Graham, de Bedfordshir, Inglaterra, explica que lo único que busca es preparar a sus pequeños para “el mundo real”, enseñándoles que todas sus acciones tienen consecuencias.

“El sistema escolar del Reino Unido carece de financiación y es injusto esperar que los profesores enseñen a una clase entera con diferentes necesidades a un nivel excepcional”, indica. “Como padre, es mi responsabilidad asegurarme de que mis hijos reciban educación, el sistema escolar es un lujo”.

Su rutina incluye tareas adicionales en fin de semana con hojas de trabajo de matemáticas, inglés y ciencias, además de actividades para desarrollar habilidades motoras finas y juegos educativos.

Además, les enseña habilidades diarias como cocina, limpieza, supervivencia, como construir refugios, mantenerse seguros en el agua e identificar plantas.

Los horarios también son estrictos, pues la cena está programada para a las 5:30 pm, la hora de acostarse está entre 6 y 6:30 pm y se levantan a las 5 am.

Por otra parte, los menores tienen prohibido dormir fuera de casa, y solo lo pueden hacer con familiares inmediatos. Solo pueden pasar tiempo frente a una pantalla los fines de semana y deben jugar al aire libre sin importar el clima.

Adicionalmente, reciben £8 semanales, de los cuales deben ahorrar £3 y pueden gastar £5 si han sido respetuosos y cumplido con sus responsabilidades.

Ha sido criticada en redes

Graham asegura que su método funciona a la perfección con sus hijos, quienes son inteligentes, respetuosos y resilientes.

Sin embargo, ha recibido críticas en las redes por parte de algunos que la consideran controladora y estricta. Ella argumenta que no le importan los ataques y que está dispuesta a enfrentar cualquier comentario negativo si eso significa que sus hijos crezcan con valores positivos.

“A menudo recibo comentarios en línea que dicen “niños pobres”, “no se divierten” y “¿cuándo pasas tiempo con ellos?”, señaló. “Pero estos son comentarios a menudo de padres perezosos que carecen de la disciplina para implementar y mantener esa rutina”.

“Pero si eso es lo que se necesita para criar niños respetuosos, inteligentes, resilientes, amables y afectuosos, entonces estoy de acuerdo con eso”, finalizó.

¿Cómo enseñarle a un niño a ser responsable?

La responsabilidad es una característica importante que permite a los niños tomar decisiones acertadas, cumplir con sus obligaciones y contribuir al bienestar general.

Aquí hay algunas estrategias efectivas que pueden servir para que un menor aprenda a ser responsable desde temprana edad:

Asigna tareas acorde a su edad y capacidad.

Brinda oportunidades para tomar decisiones.

Establece expectativas claras y consistentes.

Elogia sus esfuerzos y logros.

Sé un buen ejemplo.

Fomenta la independencia.

Paciencia y comprensión.

Recuerda que la responsabilidad es un proceso gradual que se desarrolla con el tiempo.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias