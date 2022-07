Antonia Graham es una mujer del Reino Unido quien confesó sufrió intenso bullying por su condición física, pero hoy, con el estallido de redes sociales como TikTok se muestra comiendo comida rápida para sus fans quienes, mensualmente, le permiten generar ingresos que superan los 12 mil dólares mensuales y cuya historia no solo se ha vuelto tendencia, sino también impactado a miles de usuarios de las plataformas virtuales.

Una sugerencia que le cambió la vida

Nuestra protagonista cuenta con 25 años y cuando The Daily Star se comunicó con ella afirmó tener el “trabajo de sus sueños”, sobre todo, por el dinero que le genera, lo cual le permite vivir con relativa holgura, así como mantener a sus tres hijos.

Y es que Antonia destacó que, por muchos años, no pocos hombres se burlaron del tamaño de su barriga: “El año pasado (2021) tuve un video que se volvió viral, era solo yo haciendo una broma sobre mi peso y llegó a millones de personas. En los comentarios, alguien sugirió que debería probar comer frente a la cámara y, a partir de entonces, fui absorbida por el mundo del ‘feederismo’”, término que se refiere a la subcultura fetichista en personas que “erotizan” el aumento de peso, las cuales afirman sentir placer al dar de comer a sus parejas, definición dada por la Biblioteca Nacional de Medicina.

Haciendo dinero con contenido “particular”

Ante esto, Graham reveló que decidió dar un siguiente paso y abrir una cuenta de OnlyFans para dedicarse a publicar contenido, exclusivamente, mientras engulle comida, tras lo cual comenzaron a llegar las ganancias monetarias.

“Como, principalmente, comida rápida, lo suficiente como para alimentar a una familia de una sola vez. Como alrededor de 3 mil calorías en una comida”, explica la creadora de contenido.

Tiempo para ser madre

Por otra parte, este trabajo también le sienta bien, pues con la flexibilidad con la que cuenta tan solo le dedica dos días a la semana, tras lo cual es madre a tiempo completo: “Solo trabajo lunes y viernes, pero me puedo dar el lujo de faltar a menudo. Como solo trabajo cuando necesito dinero, gano al menos 12 mil dólares al mes”.

Antonia asegura que su contenido no es para adultos, explica que solo se muestra comiendo, por ejemplo, pizza, hamburguesas, papas fritas, pasta, entre otros y su público, lejos de lo que se podría pensar, es uno bastante amplio como respetuoso, pero sí acepta que la amplia mayoría de sus seguidores “no son hombres comunes. Quieren verte comer, crecer y subir de peso”.

No planea hacer lo mismo por mucho tiempo

Sin embargo, pese a que es una actividad muy lucrativa para ella, ha confesado que no piensa hacerlo para siempre, de hecho, afirma que de seguir dicho ritmo su cuerpo no podrá aguantar tanta cantidad de alimentos altamente grasosos, por lo que aún está contemplando planes a futuro para cuando decida retirarse.