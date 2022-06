Una madre dio a luz hace dos años, pero le quitaron la custodia de su bebé en Estados Unidos por las adicciones que tenía. Sin embargo, la mujer se rehabilitó y después de ese tiempo pudo reencontrarse con su hija en los pasillos de un tribunal. Conoce los detalles de esta conmovedora historia.

Brittney Almond es una madre de cuatro hijos que, debido a las adicciones y las malas decisiones, perdió la custodia de todos ellos hace dos años y medio. Cuando dio a luz ni siquiera pudo tener a su bebé Sophia mucho tiempo, pues los Servicios de Protección Infantil (CPS) en Estados Unidos intervinieron, tal como explica ABC 15 Arizona.

“Lo vi como que siempre tuve una casa, siempre tuve un auto, siempre tuve a mis hijos, así que no hubo problema hasta que lo hubo, y todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Almond al medio norteamericano.

Desde ese tiempo, Almond estuvo en rehabilitación, mientras que sus hijos permanecieron en custodia de las autoridades.

“Me alejé del hospital con un asiento de automóvil vacío y la barriga vacía, y tuve que comenzar allí”, reconoció la mujer.

Se propuso entonces cambiar y logró rehabilitarse. Hoy cuenta con un trabajo estable, está dos años y medio sobria y tiene un compromiso.

El pasado jueves, después de 230 días, pudo reencontrarse con su hija Sophia en los pasillos del Tribunal Superior, en Phoenix, la ciudad más poblada del estado estadounidense de Arizona y del condado de Maricopa, donde ambas protagonizaron un emotivo momento.

“Si me hubieran conocido hace un par de años, no soy la misma persona y no podría ser la madre que soy hoy”, indicó al medio televisivo.

¿Cuántos niños fueron retirados de sus hogares?

De acuerdo con el juez del Tribunal de Menores del Condado de Maricopa, Joseph Kreamer, más de 8 mil niños en el condado de Maricopa permanecen actualmente en cuidado de crianza después de haber sido retirados de un hogar. La buena noticia es que el año pasado más de 4 mil 600 se reunieron con sus padres.

“Estos son padres, la mayoría de los cuales son buenas personas que están pasando por momentos difíciles. Necesitan algo de ayuda, reciben esa ayuda, hacen mucho trabajo ellos mismos, a esos niños les va mejor, les va mejor cuando regresan con sus familias”, dijo el juez Kreamer.

