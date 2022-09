Desde que se inició la venta del Álbum Panini Qatar 2022, los más felices de coleccionar las láminas han sido los niños. En Argentina, se hizo viral la reacción de un pequeño al descubrir que le tocó la figurita de Lionel Messi, el astro del PSG.

El emotivo momento tuvo lugar en la estación de servicio Axion, en Ceres, Santa Fe, y el gran protagonista es Benicio Zenobi, un niño argentino de 12 años apasionado por el fútbol.

Apenas supo que se ponía a la venta las láminas, el pequeño acudió al establecimiento un día tras otro para comprar todo cuanto esté en sus manos.

“Arranque con 4, anteayer me compré 10 y ayer, 13. Mis tíos me regalaron plata para que me compre y ahora voy todos los días a ver si consigo el álbum”, dijo al sitio TN.

El último miércoles, sin embargo, fue su día de suerte. Mientras abría sus paquetes, vio que una de las figuritas era de Lionel Messi, el mejor futbolista de la selección argentina y uno de los mejores en la historia del fútbol.

Si bien ya tiene decenas de figuritas, entre las que destaca la ‘Pulga’, Benicio está a la espera del álbum, que aún no llega al establecimiento cercano a su casa.

Álbum Panini Qatar 2022: Calcula cuánto valdría completar el coleccionable completo en Argentina. (Foto: PANINI)

Lo celebró como un gol

La reacción del pequeño fue totalmente inesperada: se agarró la cabeza, lo celebró con un gol y hasta abrazó a una de las vendedoras. Una cámara de seguridad captó ese preciso momento y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

🔟⚽ "Mamá, me tocó Messi" repetía emocionado el nene mientras regresaba a su casa. Ahora sólo le falta comprar el álbum, porque está agotado en todos los puntos de venta que recorrió.



🗞 https://t.co/DG2HtH7MGc#rosario3 #lionelmessi #qatar2022 pic.twitter.com/vKfHzKndOy — Rosario3.com (@Rosariotres) September 1, 2022

“Para mi Messi es el mejor jugador del mundo, de la historia. Haber sacado su figurita es tener medio álbum, me siento conforme”, contó el niño al medio argentino.

De acuerdo con el relato de la madre de Benicio, su hijo recorrió todo el barrio en bicicleta feliz, gritando que le había tocado Lionel Messi.

“Justo salí a la calle con un familiar y una cuadra antes de llegar se escuchaban los gritos. Repetía ‘mamá, me tocó Messi’ por todo el barrio mientras volvía en bicicleta. No terminó el furor ahí en la estación, sino que siguió en todo el camino”, refirió la mujer.

