Durante la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos millones de personas se vieron forzadas a cambiar sus vidas, quedarse en casa durante meses y, en otros casos, mucho más tiempo. Ese fue el caso de Lexi Stark quien subió dramáticamente de peso tras el encierro, pero que tras participar en un desafío consiguió perder más de 27 kilos y su historia se ha vuelto tendencia en diversos medios de comunicación y redes sociales.

Lexi confiesa que no hacía nada en sus ratos libres, tampoco ningún tipo de actividad física durante la cuarentena: “No estaba haciendo nada, no iba a ningún lado, veía gente o hablaba ni nada por el estilo”, comentó a News On 6.

Sumado a esto, afirma que siempre ha sido una persona tímida, hecho que le ha dificultado socializar con los demás: “Ni siquiera podía ir a la tienda de comestibles solo porque estaría demasiado nerviosa para irme y no solo por el COVID, sino por estar rodeada de personas, sumado a la ansiedad social; se estaba volviendo realmente negativo”.

Consciente de su situación actual, Stark se topó con un anuncio en YouTube del programa “Larger Than Life”, por lo que decidió postular: “Sabía que una vez que viera eso, sería el mayor desafío de mi vida, así que tengo hacerlo”.

Sin embargo, nuestra protagonista confesó que tenía expectativas sobre el reto, pero nunca se imaginó que sería tan difícil: “Nos despertábamos, a veces, hacíamos un entrenamiento a las 5:30 y luego íbamos a hacer una trituradora de dos horas, como cardio y luego hacíamos un entrenamiento de CrossFit por la noche”.

Pero, acepta que tanto sacrificio valió la pena, pues consiguió reducir más de 27 kilos, lo cual ha repercutido en su timidez: “Tengo más confianza que nunca en mi vida y me siento mentalmente más fuerte y eso es lo principal que quería de esto”.

Al respecto, a News On 6 declaró el creador de “Larger Than Life”, Bruce Pitcher, quien ha destacado la importancia de este desafío: “Tenemos lecciones en todo lo que hacemos. No nos presentamos solo porque queremos golpear el pavimento. De hecho, estamos arreglando la mentalidad; estamos arreglando todo lo que quieren hacer para que puedan lograr todo lo que quieren hacer en la vida”.

“Larger Than Life” viene creciendo en YouTube y se está ganado un público cada vez mayor en plataformas como YouTube que ya se encuentra en su segunda temporada, donde ha participado Lexi Stark: “El cielo es el límite para ella, cualquier cosa que quiera hacer en este mundo lo hará, y ahora lo sabe”, sentenció Pitcher.