‘El muralista mexicano más relevante del mundo’, Federico Kampf, asegura que el artista nace, no se hace con el tiempo, de acuerdo a su experiencia, en la que afirma que hay algo en esa persona que desde adentro le impulsa a dedicar a estas actividades. ‘Limón’, un gato cordobés, tiene esa vena artística que le ayudó a sumar miles de seguidores en TikTok y su música ha traspasado fronteras.

Seguro has visto alguno de sus videos en TikTok, pero muy probablemente no te has tomado la molestia de saber su nombre, su origen y mucho menos cómo nació su ‘pasión’ por la música. Se le conoce por “Limón” y es un gato negro con mancha blancas.

El querido minino se ha vuelto muy popular en las redes sociales por tocar el piano muy profesional; es más, algunos usuarios afirman que lo hace mejor que varios artistas conocidos. Todo comenzó cuando la dueña encontró un piano pequeño en casa de su abuela y le llamó mucho la intriga.

Según un video explicado en TikTok, la joven vio un día un video en internet en el que un gato cautivó a miles por tocar el piano de forma magistral y decidió traérselo a casa para enseñarle a su mascota. La idea era que ‘Limón’, un gato cordobés, también aprenda a usar el instrumento.

“Tenía la tapa rota entonces improvisé esta madera que es de unos fiambres que comimos una vez, entonces la pegué y ahí está. Por eso está tan gastadito, porque es viejito”, se le escucha decir en la parte final de la respuesta a una seguidora. El primer video que publicó superó las 50 mil reproducciones.

El salto a la fama

Tras ver el impacto que tuvo, la dueña de ‘Batman’ empezó a subir más contenido del felino en diversas facetas. Con motivo de llegar a los 100 mil seguidores, la joven le puso un moño y agradeció por todo el apoyo brindado. También lo disfrazó de ‘Spider-Cat’. Este último superó el 1.2 millones de vistas.

Con el pasar de los días, TikTok siguió recomendando sus videos y fue así que en tiempo récord superó los 260 mil seguidores y 7.3 millones de ‘me gusta’ en su perfil. Muchísimas veces, ‘Batman’ toca al ritmo del silbido de su dueña y su contenido causa furor en las redes sociales.