Una mujer de Estados Unidos ingresó una sucursal de Wells Fargo con la simple intención de abrir una nueva cuenta, pero terminó involucrándose en algo inesperado: la vida amorosa del cajero del banco. Liv, usuaria identificada en TikTok como @oliviaklosss, compartió detalles del curioso incidente en un video publicado el 8 de marzo que, en poco tiempo, superó las 900 mil reproducciones. ¿Qué ocurrió exactamente y cuál fue la pregunta inesperada que le hizo el empleado? A continuación, todos los detalles.

Según el relato de la joven, se encontraba conversando con el trabajador cuando, de manera repentina, este le hizo una pregunta sobre la forma en la que se debe vestir para una posible primera cita.

Luego, Liv muestra al empleado enviando un mensaje de texto a la persona en la que está interesado. “¿Qué pasa si digo: ‘Me encantaría que me acompañaras?’”, pregunta el hombre, pidiéndole su opinión a la chica. “Eso me gusta más”, respondió ella.

Posteriormente, el trabajador se muestra nervioso ante el gran tiempo que se tomó su posible cita para responderle. Segundos después, obtuvo un “¿Estaría bien decidirlo más tarde?” como respuesta.

Tras ello, Liv le dice al empleado que no debería desanimarse por esa respuesta: “No obtuviste un no. Solo porque no obtuviste un sí no significa cosas malas. Promesa. Esta es ella diciendo que aún no ha salido contigo y que solo quiere ver cómo es estar cerca de ti. Ella no quiere decir que sí; ella no quiere decir que no. Porque ella ni siquiera ha cenado contigo todavía. Tienes que ver si chispea. Las citas son como una entrevista”.

“Estoy cansado de entrevistar”, comenta el hombre, a lo que la joven responde: “Lo sé, pero encontrarás a alguien”.

¿Qué pasó con el trabajador de Wells Fargo?

El video ha generado una gran cantidad de interacciones, con muchos usuarios pidiendo actualizaciones sobre cómo le fue al cajero en su cita.

Liv, en respuesta a las solicitudes de la audiencia, publicó un video de seguimiento contando que la persona en la que estaba interesado el hombre le dijo que solo quería una amistad y no una relación.

Aunque el resultado no fue el esperado, Liv alentó al empleado a valorarse a sí mismo y encontrar la felicidad dentro de sí mismo antes de buscarla en otras personas.

