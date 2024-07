¿Te imaginas que alguien esté siguiendo tus pasos sin tu consentimiento? Un reciente suceso ha puesto en alerta a muchos sobre la posibilidad de ser rastreados a través de dispositivos de seguimiento ocultos en nuestros vehículos. Todo comenzó cuando una mujer de Estados Unidos, preocupada por sentirse constantemente vigilada, llevó su auto a un taller mecánico al sospechar que alguien había colocado un rastreador en su coche. Poco tiempo después, supo que su intuición no la engañaba.

El mecánico, identificado en TikTok como Tooey (@tooeys.garage), recordó que la clienta llegó a su taller creyendo que le habían colocado un rastreador.

Según el testimonio del experto, la mujer aseguraba que, a donde quiera que vaya, la pantalla de su vehículo identificaba un dispositivo GPS de la marca Tile a una distancia muy cercana.

Tooey señaló también que la fémina sospechaba de un sujeto que tenía antecedentes de hacerle lo mismo a otra persona.

El mecánico, al revisar el auto, dio con un sorprendente hallazgo: un dispositivo GPS escondido en una caja de llaves y pegado con cinta adhesiva debajo del automóvil.

“Si sientes que alguien te acecha, quizás debas preguntar si tu tienda local puede echar un vistazo. Con suerte, no pensarán que estás loco, pero esto sucede”, advirtió Tooey, cuyo video ha superado las 2 millones de reproducciones.

Los usuarios elogiaron al mecánico

Los usuarios de TikTok elogiaron al mecánico no solo por su buen trabajo, sino también por tomar en serio la petición de la mujer.

“Espero que recibas luz verde y que tu almohada esté fría por ambos lados. Gracias por tomarte el tiempo de investigar sus inquietudes”, escribió un internauta.

“Encontré un rastreador Carlot en un lugar donde se compra y se paga. Como soy mecánico de diésel, lo cambié por un remolque de tractor de larga distancia al que le di servicio. Dejé que lo rastrearan por todo Estados Unidos”, reveló otro.

“Encontré uno en mi auto hace un par de años. La policía dijo que no era rentable investigar quién lo había puesto allí. Desde entonces no me he sentido seguro”, agregó un tercero.

¿Cómo protegerte de los rastreadores GPS?

Activa las funciones de seguridad de los dispositivos de rastreo: Muchos dispositivos tienen funciones que emiten una alarma cuando se separan de su dueño.

Utiliza aplicaciones para detectar rastreadores: Existen aplicaciones que pueden ayudarte a identificar si hay algún dispositivo de rastreo cerca de ti.

Revisa regularmente tu vehículo: Dedica unos minutos a revisar tu auto en busca de cualquier objeto extraño.

Confía en tu intuición: Si sientes que algo no está bien, no dudes en buscar ayuda.

