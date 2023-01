El final de esta historia te conmoverá. Su nombre es Thaly y usó la plataforma de TikTok para contar la segunda oportunidad que le dio la vida a su hija, quien fue diagnosticada con sarcoma de Ewing y cada día le pone ganas para salir airosa en su lucha contra el cáncer. Te aconsejamos tener al alcance un pañuelo o servilleta porque lo necesitarás.

En el primer video que subió Thaly, que data del pasado 19 de noviembre, señaló que su hija, llamada Alisson, despertó con mucho dolor en la pierna y la llevó a urgencias. La madre notó que su hija empezó a cojear y eso le pareció muy extraño.

“Nos dicen que tiene una infección en el hueso llamada osteomielitis, que le tienen que operar para limpiar el pus”, agregó la madre. No encuentran pus y deciden hacerle una biopsia para saber el origen del dolor.

¿Cuál fue el resultado? sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, según precisa el portal Mayo Clinic. La joven dejó un reflexivo mensaje en el que afirma lo importante que es visualizar estas enfermedades y reconocer los síntomas.

Thaly nunca imaginó que el video tendría gran alcance en Internet, que decidió contar más detalles de la lucha de su hija contra el cáncer y cómo se detectó a tiempo.

En una segunda parte, la madre española agregó que su hija no mostró síntomas alarmantes hasta que un día, luego de su siesta, despertó con gran dolor y no paraba de llorar. “Se puso a ver televisión y al rato no podía bajarse del sofá. Caminaba como un bebé que recién aprende a caminar”, indicó.

Esto le llamó mucho la atención y decidió llevarla al hospital. Luego de una serie de radiografías, ecografías, resonancias, entre otras pruebas, le dicen que su hija tiene cáncer.

En una tercera parte y tras conocer que su hija padece de sarcoma de Ewing, llegó el momento más duro para Thaly que fue mostrar algunas de los exámenes que le hicieron y, sobre todo, las recomendaciones de algunos especialistas sobre una presunta amputación para detener el cáncer.

“Le ha afectado a la tibia y al cartílago de crecimiento. Después de buscar muchas soluciones y darle muchas vueltas, su equipo de traumatólogos y psicóloga nos ha dicho que la mejor opción para ella es amputar”, precisó la madre, con una voz entrecortada.

Agradecida con el pediatra

En otro video, Thaly se mostró agradecida con el primer pediatra que revisó a su hija, Alisson, quien le recomendó escuchar otras opiniones de pediatras y profesionales.

“Agradezco mucho porque él insistió en visitar otros doctores, otros pediatras, que estaban ese día. La verdad que nos iban a mandar para casa pensando que la niña se había caído y se había hecho un moretón”, contó.

La decisión más difícil

En un quinto video, la madre precisó que la tercera y cuarto quimioterapia le provocó una obstrucción de las venas hepáticas, por lo que retenía mucho líquido y no eliminaba.

“Estuvimos 5 días en UCI. Necesitaba mucha medicación ya que no estaba respondiendo. Le costaba respirar porque tenía líquido en los pulmones”, agregó. Por suerte la tormenta pasó y su hija respondió favorablemente, pero todavía había algo más que contar en esta historia.

Luego de consultar con médicos y psicólogos, tomaron la decisión de amputarle la pierna. Como bien le aconsejaron los especialistas, esa era la única manera de evitar que el cáncer se propagara por todo el cuerpo.

“Tomamos una decisión que iba a cambiar su vida para siempre, pero estamos convencidos que ha sido la mejor decisión. Decidimos amputar y darle la segunda oportunidad de volver a empezar. Nos queda un largo camino, pero ella es fuerte y va a lograr superar todos los obstáculos”, finalizó.

