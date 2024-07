¿Sabías que la Policía puede sospechar de una actividad delictiva al encontrar ciertos elementos en tu vehículo? Según Claire Highland, abogada de California, Estados Unidos, hay siete objetos específicos y un olor que podrían poner a cualquier persona en problemas con las autoridades. La defensora penal explicó en un video de TikTok que cargar estos artículos en el coche no significa necesariamente que se esté infringiendo la ley, pero su simple presencia puede ser motivo para levantar sospechas entre los oficiales.

Highland empieza destacando que uno de los motivos principales para que un policía inicie una investigación por conducir bajo la influencia (DUI) es el olor de intoxicantes. Si una persona ha derramado alcohol sobre su ropa, esto también puede causar sospechas, aunque no haya estado bebiendo.

Expertos indican que el olor no siempre indica culpabilidad y no debería ser el factor decisivo para determinar si alguien está conduciendo bajo los efectos del alcohol o las drogas; sin embargo, un olor fuerte puede hacer que los oficiales asuman que alguien no está en el estado mental adecuado para conducir.

Los envases de bebidas alcohólicas abiertos son otro problema. En la mayoría de los estados, los oficiales emitirán una infracción de tránsito si hallan un contenedor abierto en el coche.

Tener un envase abierto puede llevar a que la policía considere abrir una investigación por DUI. Las leyes sobre contenedores abiertos varían, pero generalmente prohíben que alguien tenga o consuma una bebida alcohólica en un automóvil en movimiento.

Cabe agregar que algunos ejemplos de envases abiertos incluyen botellas, latas, tarros y frascos que contengan alcohol.

El porte de armas también puede complicar la situación. En algunos estados, es legal viajar con un arma si se tiene un permiso, pero en otros, los conductores con artefactos no registrados pueden enfrentar cargos criminales.

El medio Daily Mail informa que, en Nueva York, un conductor con un arma no registrada podría ser acusado de un delito grave de clase E, con una sentencia máxima de cuatro años de prisión. Estados como California, Michigan e Illinois también imponen penas severas por esta infracción.

Los objetos que no deberías cargar contigo al ir en auto

Las ventanas con lunas polarizadas son una característica estándar de los vehículos, pero las leyes sobre su oscuridad varían.

Highmore mencionó que las limitaciones estatales pueden ser suficientes para que los oficiales detengan un coche.

En California, las ventanas del pasajero delantero solo pueden estar tintadas hasta un 70 por ciento. Las leyes varían y, en algunos estados, como Vermont y Nueva Jersey, no se permiten ventanas delanteras polarizadas. Las infracciones pueden incluir multas y sanciones por reparación.

Conducir con una matrícula de vehículo vencida también es una falta grave. En los 50 estados, es ilegal y puede llevar a que la policía incaute el vehículo hasta que se paguen todas las multas.

Highland recomendó prestar atención a la fecha de vencimiento para evitar problemas legales adicionales.

Una licencia de conducir inválida, ya sea revocada o suspendida, también puede traer problemas graves.

Conducir con una licencia suspendida es un delito en la mayoría de los estados y puede resultar en fuertes multas, puntos de demérito y posibles penas de cárcel.

Finalmente, cualquier dispositivo para fumar visible puede llevar a un oficial a sospechar que el conductor lo usó antes o durante la conducción.

Esto aplica a cualquier objeto que sugiera actividades ilegales, y las sanciones por posesión de parafernalia de drogas varían según el estado.

Aunque la marihuana se ha legalizado en algunas partes de Estados Unidos, la posesión de equipamiento para el uso de drogas sigue siendo un delito menor a nivel estatal y puede ser castigado con una multa y hasta tres años de cárcel a nivel federal.

¿Qué hacer si la policía me detiene?

Apaga el auto, enciende la luz interior, abre la ventana un poco y coloca las manos sobre el volante sin hacer movimientos que pudieran parecer sospechosos.

Si te lo solicitan, muestra a la policía tu licencia de conducir, registro y seguro vehicular. No salgas del vehículo a menos que se te indique hacerlo.

