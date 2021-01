El desesperado pedido grabado en video de Gayana Chuklansev, una enfermera de cuidados intensivos quirúrgicos de Los Ángeles, California, a que la gente “deje de ser tan descuidada” frente a la pandemia de Covid-19 que azota no solo a Estados Unidos y sus hospitales sino a varios países del mundo se ha esparcido como reguero de pólvora en las redes sociales, especialmente en TikTok , donde acumula hasta el momento más de 1′900,000 reproducciones.

En las imágenes, publicadas el 21 de diciembre del año pasado, Chuklansev aparece usando un uniforme azul con una decoración navideña tintineante detrás de ella y su voz se comienza a quebrar mientras dice mirando a la cámara: “No sé cómo más decir esto, pero se los imploro. Por favor, dejen de ser descuidados”. Posteriormente, la profesional de la salud pasa a describir lo abrumado que se encuentra el personal en el hospital donde trabaja.

“No tenemos respiradores artificiales para los pacientes, no tenemos medicamentos sedantes. Los pacientes están muriendo como moscas. Estamos llenos, en la máxima capacidad. No tenemos recursos, no tenemos personal. Nuestros doctores no pueden intubar porque tienen que atender a 40 pacientes cada uno”, añade Chuklansev sobre la situación que se vive en todo el estado de California.

“Es como una zona de guerra y estamos pidiendo ayuda y la ayuda no llega”, añade la enfermera, al tiempo que menciona el escrutinio diario al que son sometidas sus colegas por personas que les dicen que “para eso fue lo que precisamente se apuntaron”. “Nosotros no nos apuntamos para ver a pacientes morir porque físicamente no podemos ayudarlos”, precisó la afligida mujer.

“Así que, por favor, dejen de ser descuidados. Por favor, permanezcan en sus casas durante las fiestas porque esto se va a poner peor”, finalizó Chuklansev, cuyo llamado desató comentarios de todo tipo, principalmente de solidaridad proveniente de personas con familiares que, al igual que ella, forman parte de la primera línea de batalla contra el Covid-19 como personal en hospitales y centros de salud.

