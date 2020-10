Maci Currin estaba en primaria cuando los doctores predijeron que su estatura sería de 1.93 metros al llegar a la adultez, pero superó ampliamente esa marca al llegar al 7mo grado. Ahora que cursa el último año de secundaria, esta adolescente de Texas, Estados Unidos, mide 2.08 metros de alto y ha sido reconocida por el Libro Guinness de los Récords Mundiales tanto como la mujer y la adolescente con las piernas más largas del mundo. Esta es su historia .

La idea de aplicar para convertirse en la fémina con las piernas más largas del mundo se le vino a la mente cuando le tomaban las medidas para que le confeccionaran un par de leggins. Al descubrir que sus piernas abarcaban el 60% de la longitud de su cuerpo, Maci comenzó a averiguar y no fue hasta que los oficiales del Libro Guinness de los Récords Mundiales le confirmaron que, efectivamente, había superado a la antigua dueña del título: una rusa.

Actualmente, las piernas de Currin miden 1.34 metros cada una, menos de 30 centímetros de diferencia de la estatura total promedio de una mujer adulta en Estados Unidos, que es de 1.60 metros, de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Si bien la hace destacar del resto, su particularidad le acarrea ciertas complicaciones en su vida diaria.

Ay, cómo duele crecer

Desde mandarse a hacer jeans y pantalones a la medida, dormir en una cama de plaza y media tamaño XL, no caber en ciertos autos o tener que ir sentada con las piernas abiertas como lo hacen los varones, hasta viajar incómoda en los aviones o al sentarse en los pupitres de su escuela, todo eso fue tolerable a cambio del bullying que tuvo que sufrir por su estatura a medida que -valga la redundancia- iba creciendo; sin embargo, aquello ya es algo del pasado.

Ahora, ella misma se describe como una “desterrada” ya que, a su parecer, no es “alguien normal” y realmente no encaja en los grupos de su escuela secundaria, por lo que ella “simplemente hace lo suyo”. En la entrevista que concedió al programa TODAY, la adolescente dijo que antes solía jugar vóleibol, pero al ver cuánto tiempo consumía dicha actividad, ahora se dedica a jugar videojuegos para relajarse y escapar de su recientemente obtenida fama.

Más alta que cualquiera

La altura de la mayoría de los humanos puede determinarse por la genética, mientras que alrededor del 20% puede ser influenciada por la nutrición, la calidad del cuidado de la salud y ciertos factores ambientales. Existen varios métodos con los que los doctores pueden estimar la estatura de un menor al llegar a la adultez, pero tomando en cuenta la experiencia de Currin, quedó demostrado que no es una ciencia 100 % precisa.

Todo comenzó cuando en el jardín de infantes, Maci se percató que era más alta que el resto. Nunca dio un estirón considerable, sino que creció consistentemente entre 10 a 12 centímetros anualmente. Actualmente, la adolescente cree que su crecimiento se ha detenido ya que es más alta que su madre (1.70 metros), padre (1.96 m) y hermano (1.93 m).

Sus planes a futuro “cuando sea grande”

Aunque está acostumbrada a llamar siempre la atención donde vaya, lo único que la frustra son recibir los mismos comentarios una y otra vez. “Hay algo que la gente siempre dice que me vuelve loca. Es el típico ‘¡Wow, eres muy alta!’ y en mi mente lo único que pienso es, wow, no me había dado cuenta”, precisó Currin, que al graduarse de la secundaria tiene pensado viajar, estudiar negocios en una universidad extranjera e incursionar en el modelaje.

Por el momento, espera que su experiencia anime a otros que no encajan en el típico molde de sentirse bien consigo mismos. “A las personas altas, especialmente las chicas jóvenes que son más altas que la mayoría, solo quiero decir que son únicas y que lo son por una razón. Quizá no les guste ahora, pero cuando sean mayores, la gente se interesará en ustedes y querrá conocerlas y las amarán por lo que son”, reflexionó.

