Devyn Ricks es una mujer de los Estados Unidos con cuatro hijos y se las ingenia de todas las maneras para llevar el pan a la mesa, pero nunca pensó que se dedicaría a un oficio poco común, pero eso sí, sumamente divertido: le enseña a jugar videojuegos a diversos niños vía online. Su historia se dio a conocer en diversas redes sociales donde se hizo tendencia.

Una novedosa forma de generar dinero

Nuestra protagonista es una mujer de 30 años y vive en Riverton, Utah, trabaja en Outschool, cobra 15 dólares por hora para introducirse en diversas narrativas animadas como las de Mario Kart, Kirby o el mundo de Zelda cuyos alumnos, por lo general, tienen entre 9 y 14 años.

Devyn confesó a FOX que mensualmente gana poco más de 4 mil dólares y es que, de momento, la madre de familia es el principal sustento de la casa, pues su esposo se encuentra estudiante odontología, así como criar junto con él a sus cuatro hijas que tienen entre los 2 y 9 años.

Al medio antes mencionado confesó: “Así que no es como si pudiéramos vivir de los préstamos estudiantiles y estar en un apartamento de una habitación. Teníamos que encontrar algo que funcionara y esto es con lo que me topé (…) me encantan los videojuegos. Realmente, los disfruto”.

¿Cómo decidió enseñar a jugar videojuegos?

Pero, para Devyn enseñar en línea no es algo nuevo, pues ya tiene experiencia brindando clases académicas e idiomas foráneos, pero, todo cambió cuando llevó un curso de redacción creativa sobre Zelda, una de las sagas más famosas, lo que la llevó a involucrarse con un club de jugadores de este título que, por esas cosas de la vida, se convirtió en curso desde febrero de 2021, el cual, aunque usted no lo crea, ha recibido apoyo entre los padres de familia: “Estos niños no saben cómo hacer muchos de estos acertijos y cosas, y es peligroso para ellos navegar solos en Internet”.

Enseñando valores con los videojuegos

Esto no es todo, porque revela que se preocupa por potenciar otras habilidades, siempre a través de los videojuegos: “Una de las habilidades más importantes que me gusta enseñarles es un poco de liderazgo. Muchos de estos estudiantes quieren compartir sus conocimientos”, para lo cual refuerza aspectos como la confianza, amistad y trabajo en equipo.

Asimismo, lo que busca es demostrar que la comunidad en torno a los videojuegos no está conformada, ni exclusiva ni mayoritariamente por jugadores hogareños, pero introvertidos: “Está abriendo esta comunidad para los niños y para mí. Creo que estoy rompiendo un poco ese estigma”, aseguró.

Una ‘mamá cool’

Sin embargo, hay un juego con el cual Devyn tiene sus reparos: se trata del popular Minecraft ¿la razón? No le gusta este título, pero tampoco le agradan los violentos, dando siempre preferencia a los familiares.

Es por eso que muchos de sus alumnos y los padres de estos la consideran como una “mamá cool”, a lo que ella responde: “Creo que soy una mamá muy divertida, pero, no tan divertida cuando les digo (a sus hijos) que limpien sus habitaciones”.