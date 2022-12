Josh Pettit, un desarrollador web de los Estados Unidos, ha quedado gratamente sorprendido por la cantidad de regalos que recibió su madre que padece de Alzheimer una vez que se hiciera viral en un video de TikTok y a pocas semanas de la Navidad podemos conocer la historia de esta mujer junto a su hijo.

Regalos de Navidad de gente desconocida

Los regalos (enviados por completos desconocidos) que llegaron para Betty, su mamá, van desde camisetas, muñecos de peluche, hasta mantas hechas a mano fueron acomodados cuidadosamente por su hijo.

A The Virginian Pilot, contó: “Últimamente hubo una avalancha de regalos. En el lugar del buzón, me envían una foto todos los días y me dice: ‘tu mamá tiene más cosas’”, y llegan no solo de Estados Unidos, también de Inglaterra, Australia, Egipto o Canadá.

“No sabías que eras tan famosa ¿ah?”, pregunta riendo Josh a su progenitora, pero Betty tiene una expresión de confusión y solo atina a preguntar: “¿lo soy?”, “tienes un cuarto de millón de seguidores en TikTok”, le informa su hijo, pero ella, por más que trata no consigue entender lo que le dice: “sí, supongo”.

Vida y fama de Betty

Pero ¿Cómo se hizo famosa Betty? Todo ocurrió previo al Día de Acción de Gracias de 2021 cuando su hijo capta a su madre descubriendo su reflejo en el espejo pensando que se trataba de otra persona y hablando con ella misma, clip que le valió aumentar su popularidad en la red social china.

Bob, su esposo, ha sido su gran compañero de vida, al cual conoció desde la infancia en su natal Buffalo, Nueva York, en 1955, año en que comenzaron a salir cuando eran adolescentes. Con el tiempo se casaron y tuvieron tres hijos, donde Josh es el menor con 13 años de diferencia.

Cuando su esposo se jubiló en 1998 cogieron sus maletas y se fueron de viaje por todo el país montados en una casa rodante hasta 2007 cuando comenzaron a dividir su tiempo entre Florida y Carolina del Norte, pero hace 10 años fue Bob quien comenzó a notar que algo no andaba bien con el amor de su vida, pues no miraba a los ojos cuando hablaba con sus amigos.

Otra señal de alerta fue cuando empezó a mostrar problemas para contar el dinero del Bingo, cosa que en años anteriores había hecho de forma religiosa.

Cáncer y Alzheimer

En 2014, a Betty le diagnostican cáncer de pulmón, por lo que decidieron mudarse de forma definitiva con Josh en Northlake, pero durante su tratamiento descubrieron que había surgido un cáncer de riñón los cuales, felizmente, fueron extirpados con éxito.

Sin embargo, el verse sometida a diversos medicamentos, parece, contribuyó a que se acentuaran los síntomas del Alzheimer, pues sus comportamientos se tornaron más confusos, como en un crucero en 2016 por donde comenzó a arrastrar artículos de su cabina o como el episodio sucedido en Disneyland en 2017 cuando avisó que iría al baño, pero se terminó alejando de su esposo e hijo.

En 2020, cuando la pandemia del coronavirus arribó a los Estados Unidos coincidió con la pérdida de memoria paulatina en Betty: “ella ha sido una persona diferente durante dos o tres años, así que fue un proceso triste aceptarlo. Y, finalmente, llegas al punto en que no te queda más remedio que hacerlo”.

Betty, estrella de redes sociales

Por eso mismo, el video viral de la anciana hablando con su reflejo en el espejo pensando que se trataba de otra persona es la muestra más clara del deterioro de su mente producto de esta enfermedad que no tiene ni cura ni tratamiento, pero Josh al grabarlo trató de verle el lado positivo: “pensé que eso era lindo”.

El 23 de noviembre de 2021, publicó un video en Facebook de Betty en la playa el cual fue un éxito tremendo: “creo que nos despertamos con 9 mil vistas, estaba fuera de la norma. No podía creerlo, luego siguió creciendo y creciendo”, pero al día siguiente el clip supera el millón de reproducciones.

Por eso, cuando se hizo conocida fuera de su comunidad, la reverenda Andrea Smith de la iglesia West Church dijo: “ella nunca se da cuenta de que es ella, sin embargo, ofrece su bondad, amor y gracia”.

Bob aún no entiende por qué la gente le ha cogido tanto cariño al mor de su vida: “no podía entender por qué la gente estaría interesada, pero, entonces, supongo que empezamos a darnos cuenta de lo bueno que era para la conciencia”, a lo que Josh agrega: “nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de arrojar luz sobre esta enfermedad con la que muchas personas se enfrentan, pero muchas otras no conocen. Si no has tenido la experiencia de primera mano no lo entenderás”.

Pero, como era de esperarse, hay algunas voces que critican lo que hacen, donde lo más recurrente es: “la estás explotando. Ella no querría estos videos por ahí. No deberías irritarla”.

Sin embargo, esto no impidió que, desde inicios de 2022, Betty recibiera una enorme cantidad de regalos de sus seguidores, por lo que lo siguiente fue hacer videos de la anciana abriendo los regalos de su fanaticada: “solo le decimos: ‘es de uno de tus fans’ o ‘es de uno de tus amigos Internet’, y ella disfruta de esa atención”, reveló Josh.

Betty muy cerca a dejar de ser Betty para siempre

Pese a que quisieran que todo siguiera así, saben que solo durará un tiempo, pues el Alzheimer avanza a tal punto que termina deteriorando por completo la mente de las persona, como sucede con Betty, quien tras cumplir 85 años el pasado 1 de diciembre se encuentra en la etapa final de este mal, por lo que requiere ayuda para cosas que para otras personas resultan elementales como vestirse, cortar la comida, usar el baño, por nombrar algunos o prevenirla de caídas, las cuales se han vuelto muy frecuentes en su vida.

De hecho, con el tiempo, más temprano que tarde, nuestra protagonista olvidará qué significa moverse por sí misma, tampoco recordará lo que es hablar o no saber cómo ingerir alimentos. Sin duda alguna, es una de las enfermedades más tristes que pueda existir.

Betty y su familia juntos hasta el final

Pese a esto, Bob y Josh tienen como objetivo mantener a Betty con ellos en casa el mayor tiempo posible: “mantenerle en casa, feliz, interactuando de manera divertida... puedes decir que el cielo es azul todo lo que quieras, pero si en su mundo el cielo es verde, a veces el cielo solo necesita ser verde. Entras en su mundo y vives en él”, confesó el programador web.

“Hay mucha gente que no es tan afortunada como Betty y yo por poder vivir con Josh y mantenerla aquí. Otros dijeron: ‘tuvimos que poner a mamá en su hogar y vivo a cien millas de distancia’, así que somos muy afortunados de poder estar con él y, con suerte, podremos quedarnos hasta el final”, dice Bob resignado.

Entonces, Josh mira a la mujer que le dio la vida y pregunta: “me alegro de que vivas aquí ¿estás contenta de vivir aquí?”, a lo que Betty hace una pausa y replica: “¿tengo otra opción?”, “probablemente no”, dice su hijo lo que provoca la risa ambos: “creo que estás atrapada aquí”.