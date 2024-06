Leslie Dobson, psicóloga y creadora de contenido en redes sociales con más de 300 mil seguidores, ha generado controversia al publicar un video en donde explica las razones por las que nunca devuelve su carrito de compras tras ir al supermercado. “No voy a devolver mi carrito de compras y puedes juzgarme todo lo que quieras”, señaló la madre de Los Ángeles, cuyo clip, además de superar las 10 millones de reproducciones, ha provocado una ola de críticas de usuarios que la tildaron de desconsiderada.

“No voy a llevar mis compras a mi auto, ni a meter a mis hijos en el auto y dejarlos para ir a devolver el carrito. Así que si vas a mirarme mal, vete al demonio”, expresó Dobson, quien publicó un segundo video para responder a los críticos.

La psicóloga afirmó que teme por la seguridad de sus hijos si los deja solos en el auto mientras devuelve el carrito. Según ella, en el último año 265 niños fueron secuestrados en estacionamientos de Estados Unidos, la mitad de los cuales sufrieron agresiones sexuales.

Sin embargo, según el medio Daily Mail, esta estadística no parece ser precisa. Un informe de la organización Kids and Car Safety, que Dobson cita como fuente, reconoce que la cifra no es confiable y que no hay estadísticas oficiales sobre este tipo de secuestros.

La madre también argumenta que dejar el auto encendido y desocupado en el estacionamiento es ilegal en algunos estados. En California, por ejemplo, está prohibido dejar un vehículo en una calle o carretera pública, medida que busca prevenir el robo de autos.

En Sacramento, donde vive Dobson, es un delito menor dejar la llave en un vehículo desatendido en lugares públicos, incluyendo estacionamientos.

La mujer reconoce que hay otras opciones, como descargar la compra y llevar a los niños a devolver el carrito, pero insiste en que la seguridad de su familia es lo más importante.

“Si no te sientes segura, confía en tu intuición y mantén a tu familia a salvo”, señala. “No vale la pena el juicio que recibirás”.

La postura de Dobson, como era de esperarse, generó un fuerte debate entre los usuarios, con algunos de ellos apoyando su postura y otros criticándola.

“Pequeñas cosas como esta son las que muestran el carácter de una persona”, comentó un internauta. “No soy padre, pero incluso si llueve o nieva, devuelvo mi carrito”.

“Hay una tercera opción secreta: descargas la compra y junto con los niños vas a devolver el carrito, enseñándoles también a hacerlo”, dijo otro.

Un tercer usuario escribió que siempre devolvía su carrito a pesar de tener problemas de equilibrio debido al tratamiento de quimioterapia.

Cómo evitar poner en riesgo a los niños

Los padres tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para proteger a sus hijos de cualquier tipo de peligro. Si bien es imposible eliminar por completo el riesgo, existen muchas acciones que podemos realizar para minimizarlo y brindarles un entorno seguro y saludable.

Toma medidas preventivas en el hogar, como crear un ambiente seguro, supervisarlos de cerca y establecer reglas claras.

Enséñales sobre los diferentes tipos de riesgos que pueden enfrentar en el exterior, en internet y en general.

Mantén una comunicación abierta y honesta con ellos, sé un buen ejemplo y confía en tu instinto.

Trabaja en conjunto con otros adultos responsables y busca ayuda si la necesitas.

Recuerda que la seguridad de tus hijos es una responsabilidad compartida.

