En febrero pasado, Christopher Cuomo ingresó al quirófano para ser sometido a una cirugía de hernia, el procedimiento sería ambulatorio, su familia lo esperaba ese mismo día en casa, pero nueve horas después el médico dijo a la familia que fue inducido al coma y 23 días después perdió la vida pese a contar con buena salud. La historia de esta tragedia se dio a conocer cuando Ann, su madre, emprendió una lucha para cambiar la legislación sobre la muerte por negligencia médica, ganándose la empatía y respaldo de millones en redes sociales.

Ann Cuomo-Neri confesó a WFLA de los Estados Unidos que el tiempo pasó y no tenían noticias de Christopher, pero de pronto comenzaron a darse diversas llamadas desde el consultorio médico, las cuales se prolongaron por varias horas a lo largo del día: “dijeron que estaba en coma inducido médicamente. Empecé a llorar y dije ¿qué? Él confiaba en mi más que nadie en el mundo y le prometí que todo estaría bien”.

Cuando su hijo murió tenía 46 años y transcurrieron 23 días tras ser internado y, de acuerdo su progenitora, era un hombre no solo muy activo, también saludable cuando entró a la sal de operaciones para lo que sería, le aseguraron, un “procedimiento de rutina”.

Como si fuera ayer

Ann, aún no pasa el trago amargo y siente que todo hubiera pasado ayer: “me despierto todas las mañanas y es como si acabara de escuchar la noticia por primera vez de que perdí a mi hijo. Todavía no puedo aceptar que mi hijo se haya ido”.

Y es que durante la última semana de Christopher, se sometería a una serie de operaciones: “subimos a la habitación cuando, finalmente, lo trajeron de vuelta y estaba con soporte vitral, todavía es difícil de creer”.

Buscando cambiar una injusta ley

Tras la muerte del hijo de Ann, el médico a cargo de su operación no recibió ningún tipo de sanción disciplinaria, razón por la cual la familia Tampa Bay está luchando por cambiar la legislación vigente que les impide demandar al galeno por homicidio culposo; por eso, quieren emprender un juicio civil para obtener información sobre lo que salió mal y saber quién fue el responsable de la muerte de Christopher.

Pero, sus iniciativas se estrellaron contra la pared: “‘lo sentimos, no podemos ayudarle’, y yo dije ‘¿qué? ¿qué quieres decir?’ y dijo la ley de Florida, entonces, comenzó a explicarnos (el abogado). Le dije que no quiero dinero, quiero a mi hijo de vuelta y no puedo tener eso. Entonces, quiero responsabilizar a alguien”, dijo a WFLA.

Y es que desde hace 30 años, el estado de Florida promulgó una ley en la que los padres de personas mayores a los 25 años no pueden presentar demandas por negligencia médica. Sin embargo, hay propuestas de cambios que fueron aprobados por la Cámara de Representantes de Florida, pero que no salieron del Comité Judicial del Senado.

Ann quiere justicia para Christopher

Sin embargo, con el cambio de presidente de este comité encabezado ahora por Clay Yarborough, parece que habrá una nueva luz de esperanza para quienes abogan por eliminar estas restricciones y Ann está dispuesta a declarar buscando hacer justicia para Christopher.

“Lo que quiero decirles es que mi hijo tuvo una vida, le quitaron la vida a mi hijo”, quien sentenció diciendo que presentó una queja al Departamento de Salud de Florida asegurando que su hijo murió por negligencia.