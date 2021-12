La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ello las pesadas compras de regalos y el gasto de cada año, pero en Estados Unidos esto podría variar en cierta escala debido al video que una madre publicó en TikTok para recordar el verdadero significado de esta celebración.

Este material audiovisual que se compartió en la red social asiática se ha convertido en viral por el significado que tiene detrás pues, en varias ocasiones, los padres compran juguetes costosos para sus niños, los cuales no suelen satisfacer las necesidades de sus pequeños.

Y es que, como se ve en las imágenes, esta madre le da varias opciones de juguetes a su hijita y ella siempre prefiere los objetes comunes que hay en su casa como el control remoto de su televisor, pañales o los pañitos húmedos que se usan para su limpieza.

El video viral se subió hace más de un mes a la cuenta @killinitsince86 de TikTok, obteniendo más de 65 mil reproducciones y varios comentarios de algunos padres refrendando lo que la madre quiere dar a entender pues lo importante de la Navidad no es dar regalos.

Casualmente, el audio que se usó para acompañar la publicación también incluye un gran mensaje pues se trata de la conocida canción de Mariah Carey, “All I Want for Christmas is You”, que en español quiere decir: Todo lo que quiero por Navidad eres tú.

El video viral de una madre y su bebé que recuerda el significado de la Navidad

El verdadero significado de la Navidad

Si bien para muchos esta época del año es para engreír a sus seres queridos con algunos regalos debajo de su árbol de Navidad, lo que siempre prevalece en las familias es la unión entre todos sus integrantes pues es un momento para fortalecer lazos y acrecentar el amor que sienten por cada uno.

Por otro lado, hay que recordar que esta es una celebración religiosa pues se recuerda el nacimiento de Jesús para todos los cristianos, así que hay quienes prefieren venerar dicho cumpleaños.