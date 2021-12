Yasmine Camilla, una madre soltera de 35 años en Londres, ha tenido muchos problemas para superar la pandemia, en especial porque tuvo que endeudarse para cubrir los gastos de su hija, la comida del mes y las actividades de la pequeña. Sin embargo, ella logró cubrir gran parte de su deuda, y ahora es popular en TikTok por subir un video con sus mejores consejos financieros.

Todos han tenido un tiempo fácil en pandemia, Esto es especialmente cierto para los padres de familia que tuvieron que enfrentar cuidar a sus hijos a la vez que mantenían la economía de su hogar en plena cuarentena.

Muchos de ellos, como Yasmine, recurrieron a préstamos para poder mantenerse, provocando que muchos lleguen a endeudarse con montos que eventualmente no pudieron pagar. Para ayudarlos, ella compartió en TikTok sus mejores consejos para superar este momento de crisis.

Los mejores consejos financieros para superar una deuda en pandemia

“Siempre supe que tenía que abordar mi deuda y comencé a concentrarme en gastar menos, pero no estaba teniendo un impacto, así que me di cuenta de que tenía que tomar medidas drásticas”, dijo Yasmine a The Sun.

“Siendo madre soltera, sé que tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros y decidí empezar a tomarme en serio el aspecto financiero. Tuve una crisis de salud mental a finales de 2020 debido a la pandemia y a mi trabajo. Cambié de trabajo y comencé la terapia, lo que ayudó, pero sabía que si iba a sentirme libre de tener que trabajar tantas horas, necesitaba llevar mis finanzas a un lugar mejor para mi futuro“.

Yasmine se fijó un presupuesto ajustado. Ella era extremadamente estricta, eliminando gastos innecesarios en todas las áreas de la vida que podía. Mientras tanto, comenzó a compartir su viaje de dinero en TikTok con sus 60.000 seguidores, con la esperanza de que la hicieran responsable.

“Empecé calculando mis ingresos y gastos y haciendo una lista de todas las oportunidades para ahorrar”, explicó. “Por primera vez en mi vida comencé a planificar comidas y hacer un presupuesto, comprando en Aldi con una lista, en lugar de Waitrose por capricho. Esos pequeños detalles hacían una gran diferencia a fin de mes.

El viaje financiero de una madre soltera que ayudó a miles de personas

Uno de los primeros consejos que da es hacer una lista. Tienes que enumerar todo lo que era esencial y todo lo que no. Lo principal, si es que tienes una deuda, es controlar las finanzas para tomar posesión de tu propia vida y no sentir vergüenza cuando gastes algún dinero.

Yasmine se dio cuenta a través de las redes sociales de que una gran cantidad de personas también estaban luchando contra las deudas. Ella dice que hay una “falta de conciencia” sobre cómo consolidar las finanzas. Siempre vale la pena conversar con otras personas y comparar planes financieros.

Como la mayoría, Yasmine tiene algunas compras más importantes para las que le gustaría ahorrar, pero actualmente solo está colocando dinero en un fondo de emergencia mientras paga sus deudas. Ella dice que esto es fundamental para su tranquilidad.

“También ahorro pequeñas cantidades para ocasiones cotidianas, como cumpleaños y Navidad, ahorrando un poco cada mes para asegurarme de no endeudarme más cuando comiencen las celebraciones”, señala. “Esto también se aplica a cosas como el seguro de mi automóvil y cualquier gasto en salud o en el hogar que pueda hacer anualmente”.

Con estos consejos, ella se aseguró de pagar gran parte de su deuda, y espera que para mitad del 2022 se quede sin nada que pagar para su tranquilidad y la de su hija. Otro aspecto importante es dejar de utilizar los esfuerzos para ocultar una deuda, aceptarla y dedicar todo ese tiempo para intentar pagarla.