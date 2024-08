Angry Bob Mechanic (@angrybobmechanic) es un usuario estadounidense conocido por hablar con total honestidad sobre la reparación de automóviles. Recientemente, se refirió a la idea de que es necesario gastar grandes sumas de dinero en herramientas de marcas famosas para obtener buenos resultados, sorprendiendo a más de uno con sus declaraciones.

En una serie de videos publicados en TikTok, el experto criticó a Snap On, un fabricante muy popular, aunque también reconoció que sus productos son de alta calidad. Por otra parte, Bob sostiene que otra marca, Icon, ofrece herramientas que son igual de eficaces pero a un costo mucho más accesible.

El hombre habló sobre lo costosas que pueden ser las herramientas de Snap On, destacando que quienes compran productos de esta marca están prácticamente comprometiéndose a pagar una especie de suscripción de por vida.

Bob también comentó que muchos mecánicos se ven obligados a pagar alrededor de $200 al mes por los costos asociados con los camiones de herramientas. “50 dólares por semana de por vida, ¿qué gracioso, no?”, afirma con tono sarcástico.

El mecánico dijo también que, aunque aprecia la calidad de las herramientas Snap On, no puede evitar sentir un arrepentimiento emocional cada vez que realiza una nueva compra de esta marca.

“No me he bajado de un camión de Snap On… después de comprar algo y sentir que no me estafaron”, agregó, admitiendo que sabe que otros técnicos comparten su sentimiento.

El objetivo de Bob con estos videos no es dañar a Snap On, sino más bien llamar la atención de la empresa para que reduzcan sus precios.

Como ha mencionado en otros videos, cree que existen mejores opciones en el mercado para los técnicos automotrices. Por ejemplo, demostró cómo una llave Icon de 13 mm manejaba perfectamente el agarre de un perno pelado en uno de sus clips. Esta llave, que forma parte de un set de $69 disponible en Harbor Freight bajo la marca Angry Bob Mechanic, ha impresionado a muchos de sus seguidores.

Bob concluyó su testimonio afirmando que el alto costo de las herramientas de Snap On está llevando a que algunos técnicos abandonen el negocio. Explica que, debido al precio de estas herramientas, los profesionales no pueden ofrecer precios competitivos, lo que les dificulta mantener un taller rentable.

Su reflexión es clara: “Nos sentimos estafados. No tiene sentido pagar $50 a la semana de por vida por herramientas cuando hay opciones de calidad por mucho menos en el mercado”.

Parece que muchos otros usuarios de TikTok están de acuerdo con las palabras del experto. Uno de ellos comentó que, incluso si las herramientas de Icon no son perfectas, valen la pena considerando su precio. Otro agregó que preferiría comprar varios juegos de herramientas Icon antes que uno solo de Snap On, dada la enorme diferencia de precio entre ambos.

Cuáles son las herramientas básicas para hacer reparaciones en casa

Para realizar todo tipo de reparaciones, necesitas un juego básico de herramientas que incluya: un set de llaves (fijas, combinadas y de tubo), destornilladores de diferentes puntas, alicates, martillo, cinta métrica, nivel, sierra manual, cuchillo multiusos, taladro con brocas variadas, y una llave ajustable.

Además, es útil contar con una pistola de silicona, linterna, cinta aislante, y una caja de herramientas organizada para mantener todo en su lugar.

