Si sufres de calambres menstruales, podrías encontrar alivio en un remedio casero inesperado. Según el Dr. Joe Whittington, médico de urgencias de California, beber jugo de pepinillos puede ser efectivo debido a su alto contenido de electrolitos, especialmente sodio y potasio, que ayudan a aliviar los calambres musculares.

“El vinagre presente en el jugo de pepinillos también puede promover la relajación muscular y reducir el dolor al estabilizar los niveles de azúcar en sangre”, explicó el profesional, cuyo video subido a TikTok superó las 2 millones de reproducciones.

El New York Post informa que la comediante Brittany Furlan, esposa del baterista Tommy Lee y presentadora del podcast “This Is the Worst”, puso a prueba este método.

Furlan, quien sufre de endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, relató en un episodio reciente que su esposo le sugirió beber jugo de pepinillos para sus calambres. Sorprendentemente, cinco minutos después de tomarlo, la mujer notó que sus dolores desaparecieron.

Es importante destacar que la efectividad del jugo de pepinillos para tratar los calambres ha sido debatida durante años entre atletas y expertos en salud.

Según el medio citado, Jason Markland, un luchador profesional de MMA, comentó en 2019 que siente que el jugo de pepinillos ayuda con la recuperación y la hidratación, especialmente después de entrenamientos intensos.

No hay evidencia científica de que el pepinillo sirva para aliviar los dolores menstruales

Chris Mohr, asesor de fitness y nutrición, señala que el sodio del jugo de pepinillos ayuda a reponer la sal que se pierde durante el ejercicio, lo que puede prevenir los espasmos musculares; sin embargo, el experto también advierte que no hay mucha evidencia científica que respalde el uso del jugo de pepinillos para los calambres menstruales, ya que estos suelen ser causados por fluctuaciones hormonales y contracciones uterinas, y no por la pérdida de electrolitos.

Si decides probar el jugo de pepinillos para los calambres menstruales u otros tipos de calambres, Whittington recomienda hacerlo con moderación debido a su alto contenido de sodio, que podría ser riesgoso para personas con ciertas condiciones de salud.

Además, menciona que los alimentos salados, como el jugo de pepinillos, también pueden ser útiles para aliviar la resaca y tratar otros problemas como el dolor de garganta.

Algunas opciones rápidas para aliviar los dolores menstruales