Un gastroenterólogo de Florida, Estados Unidos, se ha vuelto viral al compartir su dieta diaria y los hábitos que benefician la salud intestinal y hepática. El Dr. Joseph Salhab, quien acumula más de un millón de seguidores en TikTok, explicó la importancia de seguir una alimentación sana, ya que esta no solo ayuda a prevenir problemas digestivos, sino que también mejora el bienestar general.

“Intento evitar la comida rápida grasosa y frita”, empezó diciendo el profesional, cuyo video superó las 80 mil reproducciones. “No soy perfecto y a veces me doy un capricho, pero noto que cuando cocino yo mismo, tiendo a no comer en exceso y me siento muy nutrido”.

Salhab comienza su día con un vaso de agua de limón, té de limón o fruta fresca. Es importante consumir vitamina C, ya que se ha demostrado que aumenta los niveles de bacterias intestinales buenas y ayuda a mantener fuerte el sistema inmunológico.

Entre los alimentos ricos en vitamina C, el especialista menciona los limones, naranjas, pomelos, kiwis, melones, fresas, pimientos, tomates, coles de Bruselas y brócoli.

Además del agua y el té, Salhab también bebe café a diario, destacando sus beneficios para prevenir cálculos biliares y la enfermedad del hígado graso.

Según el medio New York Post, una investigación del 2022 respalda esta afirmación al señalar que el café estimula la liberación de colecistoquinina, una hormona clave en la digestión.

Según un dietista y nutricionista de la Universidad de Chicago, se recomienda consumir hasta tres tazas de café al día para proteger el hígado.

La importancia de incluir frutos secados y pescado en la alimentación

Salhab también incluye en su dieta dos porciones de nueces de 1 onza a la semana. Explica que el consumo regular de frutos secos está asociado con un menor riesgo de cáncer de colon y de enfermedad del hígado graso.

Un estudio de 2017 encontró que los pacientes con cáncer de colon en etapa 3 que comían al menos 2 onzas de nueces por semana tenían un riesgo significativamente menor de recurrencia del cáncer y de muerte prematura. Sin embargo, el mismo informe advierte sobre el consumo excesivo de nueces de Brasil, debido a su alto contenido en selenio, el cual puede ser tóxico en grandes cantidades.

Por último, Salhab subraya la importancia de incluir pescado en la dieta, asegurando que consume al menos tres porciones a la semana.

Expertos señalan que el pescado no solo es un alimento de fácil digestión y bajo en calorías, pues también aporta proteínas y grasas que el organismo necesita para fortalecer las neuronas y para realizar otras funciones esenciales.

Para complementar su alimentación, el médico también mantiene un estilo de vida activo, caminando entre 5 mil y 10 mil pasos al día o dando un paseo en bicicleta por las tardes.

“He notado que esto me ayuda a digerir mejor”, agregó. “Las personas que hacen más ejercicio tienen un menor riesgo de enfermedades hepáticas y cálculos biliares, mejor flora intestinal y evacuaciones intestinales saludables“.

Cómo tener una vida saludable

Una vida saludable se construye sobre tres pilares fundamentales: una alimentación equilibrada, actividad física regular y un sueño reparador. En cuanto a la nutrición, es esencial priorizar alimentos frescos y naturales como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Reducir el consumo de productos ultraprocesados, azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio es clave para prevenir enfermedades y mantener un peso saludable.

La actividad física es otro elemento indispensable para el bienestar. Se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, combinados con ejercicios de fuerza. Por otro lado, un sueño de calidad es vital para la recuperación del cuerpo y la mente. Los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche para funcionar de manera óptima. Al cuidar estos tres aspectos, estarás invirtiendo en tu salud a largo plazo.