El Dr. Scott Walter, un dermatólogo de Denver, EE. UU., sugiere que todos deberíamos considerar tener un bidé en el baño, principalmente por razones de higiene. Según el especialista, limpiar nuestras manos sucias solo con papel toalla parece inadecuado, pero es precisamente lo que hacemos cuando usamos solamente papel higiénico.

“En pocas palabras, ¿alguna vez considerarías limpiarte las manos sucias con una toalla de papel seca?”, preguntó Walter en un video subido a TikTok. “Exactamente, eso es lo que hacemos cuando usamos papel higiénico. Es una zona sucia y usamos un papel seco para limpiar”.

El médico explica que el área que limpiamos con papel higiénico es una zona sucia, y que usar solo papel no es suficiente para una limpieza adecuada.

Los bidés, por su parte, proporcionan una limpieza más efectiva de las áreas genitales y anales. Según el medio New York Post, quienes usan estos dispositivos afirman que el chorro de agua no es solo más higiénico, sino también más suave para la piel sensible.

Además, los bidés pueden ayudar a prevenir y tratar problemas como las hemorroides, y son más amigables con el medio ambiente al reducir el consumo de papel higiénico.

Aunque los bidés se originaron en Francia en el siglo XVII, no se popularizaron en Estados Unidos hasta la escasez de papel higiénico al inicio de la pandemia de covid. Durante ese tiempo, CNN reportó que el mercado de los bidés creció de manera exponencial, con ventas que se duplicaron o triplicaron en 2020.

James Lin, fundador del mercado en línea BidetKing.com, mencionó al Washington Post que la demanda fue tan alta que era casi imposible conseguir un bidé durante ese periodo.

El Dr. Walter, por otra parte, adquirió su primer bidé hace algunos años y afirma que ahora le resulta difícil imaginar su vida sin él. Según explica, este dispositivo limpia la piel de manera más efectiva, deja menos bacterias y causa menos irritación que el papel higiénico. Además, menciona que los bidés son especialmente beneficiosos para personas que sufren problemas en esa zona, como erupciones, fisuras o hemorroides.

El especialista señala que incluso se ha demostrado que el uso de bidés puede reducir la incidencia de infecciones del tracto urinario en mujeres al disminuir la transferencia de bacterias.

Si decides incorporar un bidé a tu rutina diaria, es importante seguir las instrucciones del fabricante para mantenerlo limpio. De lo contrario, podría contaminarse con bacterias y alterar el equilibrio de la microflora vaginal, lo que causaría problemas de salud.

Cómo debes asearte después de ir al baño

Para una higiene adecuada después de ir al baño, siempre límpiate de adelante hacia atrás. Esto evita la propagación de bacterias y posibles infecciones, especialmente en mujeres. Además, recuerda utilizar papel higiénico suave y suficiente.

Si sientes molestias, puedes usar papel húmedo. Lávalas manos con agua y jabón al finalizar. Si tienes dolor, ardor o sangrado al orinar, consulta a un médico.

