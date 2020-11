2 de 3

Escrita y dirigida por el cineasta estadounidense Michael Goi, conocido por su trabajo en American Horror Story y The Chilling Adventures of Sabrina, la película narra la historia de dos amigas adolescentes, Megan Stewart (Rachel Quinn) y Amy Herman (Amber Perkins), donde la primera de ellas desapareció después de comenzar a hablar con un chico que conoció por Internet, lo que lleva a la otra a emprender una búsqueda implacable para encontrarla. Pese a que fue grabada originalmente en 2006, no fue hasta cinco años después que tuvo un estreno selecto en ciertas salas de cine estadounidense gracias a Anchor Bay Films. | Crédito: IMDB.