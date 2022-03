El baile corre por sus venas y eso mismo la llevó a formar parte del staff de bailarines de Bad Bunny, a quien lo veía años atrás desde la tribuna y ahora comparte tarima con él en ‘El último tour del mundo’. Su historia junto al famoso ‘Conejo malo’ es viral en las redes sociales.

Desde muy pequeña encontró su pasión en el baile y sabía que para triunfar debía ingresar a alguna universidad para perfeccionarse. En 2021, luego de cinco años de estudios en la Universidad Central de Florida, se graduó con gran puntaje en gestión de entretenimiento con mención en danza.

Esa fue la primera alegría que recibió en ese año, la otra fue ser considerada en el staff oficial de bailarines que acompañarían a Bad Bunny en el denominado ‘El último tour del mundo’, el cual comenzó el 9 de febrero en Ball Arena, Ciudad de Colorado, y finaliza este 1 de abril en American Airlines Arena, Florida.

A través de unos videos en TikTok, donde es muy activa con sus seguidores, reveló que no come ni toma nada en específico antes de las presentaciones para tener esa energía, pero eso sí, no descuida sus tres comidas en el día para aguantar todo el espectáculo. “Antes del show, trato de estirar y hacer algo de cardio para que los músculos estén calientes antes de salir a tarima”, enfatizó.

A puertas de finalizar el primer tour de Bad Bunny en este 2022, Melanie Avilés, nacida en Puerto Rico, subió a TikTok un video en el que agradece a sus seguidores por todo el cariño brindado y sostuvo que se tomará unos días libres por la seguidilla de conciertos en estos dos meses. “Una vez acabe la gira, todos volvemos a casa. La mayoría de nosotros vamos a tomarnos unos descansos y también vamos a aprovechar en compartir con familiares o amistades”, finalizó.

Esa es la historia de Melanie Avilés, la joven que años atrás asistía a los shows de Bad Bunny como fan y este año fue considerada dentro del staff oficial de bailarines del popular ‘Conejo Malo’, quien tiene presentaciones programadas para México y Perú a fines de este 2022.