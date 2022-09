La historia de Melissa Servetz no ha tardado nada para convertirse en tendencia de diversas redes sociales entre los internautas de Estados Unidos como en varios países del mundo ¿por qué? La mujer se dedicaba a cuidar niños, superando más de 50, pero llegó el momento en que tomó la decisión de adoptar a 4 hermanos con los cuales ha formado una nueva familia.

El sueño de ser mamá

Servetz vive en Florida, es una ex maestra quien también trabajó en los servicios sociales de su comunidad desde hace 5 años, tiempo en el cual tuvo a cargo diversos menores a los que cuidó, entre otras cosas, porque confiesa que su sueño era ser madre: “estaba soltera y pensé ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Tratemos de ayudar a los niños que no tienen un lugar seguro al cual llamar hogar”, confesó a Good Morning America.

Y continúa: “Así que comencé a trabajar como voluntaria en uno de los hogares de niños y eso me llevó a preguntar sobre la adopción y, de hecho, la crianza temporal primero”, tras lo cual, en 2015 se convirtió en madre adoptiva acogiendo a un total de 56 niños, la mayor parte de estos bebés, como niños menores a los 5 años.

Sus 4 amores

Sin embargo, los últimos 4 niños que acogió le cambiaron la vida porque se convertirían en los menores que adoptó, siendo estos Jade (8), Destiny (6), Matthew (4) y Emerson (2): “Jade es súper inteligente, divertida, extrovertida; Destiny es muy tonta, alegre, le encanta bromear, adora a su hermanito; Matthew es el niño más feliz que jamás conocerás. Nació feliz, lo tengo desde que tenía 3 días de vida; Emerson está detrás de él, está contento, quisquilloso”.

Y recuerda la primera vez que vio a su hijo mayor y a sus hermanos: “Estaba enseñando en el área de Tampa Bay y uno de los ex padres de mis alumnos se acercó a mí y me dijo: ‘oye, Melissa, conozco a esta mujer y tiene algunos hijos que viven con alguien que no es pariente y necesitan un ligar para ir porque están siendo desalojados”, recuerda a Good Morning America.

De inmediato, se comunicó con su agencia y preguntó por los niños en la lista y le confirmaron que los pequeños podían ser adoptados: “Una semana después, recogí a Jade en un estacionamiento con su administrador; luego, una semana después de eso, hice la transición de Destiny, fue la cosa más natural del mundo. Recuerdo esos días como si fuera ayer, recogiéndolos y cargándolos”.

Jade y Destiny fueron adoptados en 2017. (Foto: GMA)

Dándoles salud emocional

Pese a vivir hoy en un ambiente seguro, Melissa relata que lleva a sus pequeños a terapia con mucha frecuencia, pues han experimentado traumas a tan temprana edad: “La adopción y el cuidado de crianza llegan al corazón. Pero, al mismo tiempo, sabes que estás haciendo algo y estás ayudando a ese niño en el momento en que más te necesita”.

Promueve la crianza temporal y la adopción

Nuestra protagonista recomienda que, si está en la posibilidad de cada uno, no descartar la crianza temporal como la adopción: “si tienes en tu corazón la posibilidad de abrir tu hogar, abrir tu corazón, no es fácil. Hay citas, hay viajes, hay administradores de casos y muchas personas que entran y salen de su hogar, pero si puede mirar más allá de eso, si realmente quieres ayudar, darle un hogar lleno de amor a un niño, te necesitamos y estamos agradecidos de tenerte como parte de nuestra comunidad”.

“Hay muchas cosas maravillosas sobre ser mamá, pero saber que hice una diferencia y les di una vida que nunca antes habrían tenido, es realmente lo más gratificante”, sentenció.