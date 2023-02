Definitivamente, Ali McLaren no vive los mejores momentos de su vida ¿por qué? Pues tras una serie de catástrofes en su vida reciente ha sido bautizada por sus seguidores en TIkTok como la “mujer con menos suerte del mundo”, pues la influencer ha contado su historia de cómo vivió y asume estos retos que no pocos están preparados para afrontar.

McLaren (@notallialicee) es oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, y nos cuenta lo mucho que ha vivido a sus 30 años: “soy esa amiga que vive que ‘no puede tomar un descanso de un estilo de vida dramático’”, dijo en el video que tiene más de 1.6 millones de vistas.

Nuestra protagonista, quien también se esfuerza para hacerse un nombre como actriz, detalló al New York Post que su vida cambió en octubre de 2021 cuando sufrió una serie de eventos desafortunados: “él cruzó la calle y lo vi por el rabillo del ojo. Corrió directamente hacia mí y me golpeó, golpeó mi teléfono, que se rompió por el impacto y me caí. Todo sucedió en unos dos segundos”.

Mira aquí el video viral

Una serie de eventos desafortunados

Acto seguido, fue a urgencias en West Hollywood, donde los galenos le dijeron que no tenía nada de qué preocuparse, pero meses más tarde todo cambió cuando sus dientes comenzaron a desprenderse cuando estaba de viaje, por lo que el dentista le dio la mala noticia: que su mandíbula se rompió producto del ataque.

Pasaron meses para que se sometiera a una cirugía para reparar la fractura: “tuve que someterme a una cirugía de mandíbula para solucionarlo, mi sistema inmunológico estaba muy débil y terminé contrayendo una infección y neumonía”, periodo de esta última enfermedad en el que se cayó de cabeza produciendo una lesión en el cerebro con convulsiones consecutivas.

Dos meses después de recibir tratamiento contra las convulsiones, estas empeoraron, pero también hubo vómitos, ira, confusión, por lo que cuando fue a consulta médica le diagnosticaron un tumor de células gigantes no cancerosas que crecía en su cerebro, cuya masa terminaron por quitar casi en su mayoría, pero también le ordenaron terapia de radiación para eliminar las células sobrantes.

Esto parecía ser una luz al final del túnel, pero estaba muy lejos de ello, pues en enero de 2023, cuando McLaren conducía hacia el hospital para recibir terapia por radiación, sufrió un duro choque automovilístico, quedando con los dos pies rotos.

¿Tuvo suerte con el golpe?

En los comentarios, no fueron pocos quienes le dijeron que debería estar agradecida con el hombre que le dio el golpe, pues esto condujo a descubrir su tumor, a lo que ella se mostró contraria a esta idea.

“No estoy de acuerdo, aunque sería una gran historia para el vagabundo, lo único que ha hecho por mí es causarme mucho estrés y facturas médicas... el momento de todo no funciona para que él me haya ayudado a descubrir el tumor, ya que no estaba allí cuando me golpearon... (el golpe) puede ser el resultado de un traumatismo craneoencefálico, por lo que es posible que, incluso, lo haya causado él”, expresó.

De hecho, la tiktoker asegura que esto le ha traído problemas de salud mental: “he luchado para ser honesta. He tenido tanto depresión como ansiedad. También me siento muy incómodo caminando cerca de la gente en la calle porque no confío en nadie”.

Pero, esto no es todo, pues todos los problemas que vienen padeciendo le ha pasado factura en su vida laboral: “me degradaron de mi trabajo porque tenía que trabajar mucho desde casa y terminé yéndome después de eso, así que económicamente ha sido una tensión”.

Pero, también en su vida personal: “no tengo tantos amigos como antes... dejé de responder a los mensajes y dejé de aparecer en los lugares. La mayor parte del tiempo estoy muy cansada y, simplemente, no tengo energía. Solía ser muy sociable y ahora me cuesta salir de casa”.

Quiere inspirar a los demás

Sin embargo, pese a todo lo anterior, la aspirante a actriz mantiene una actitud positiva: “creo que me mantengo fuerte sabiendo que no puede ser así para siempre y también sabiendo que un día me despertaré y no tendré más dolor. Creo que todo sucede por una razón”.

Finalmente, está segura de que su historia podrá inspirar a otros: “espero, tal vez, algún día, escribir un libro al respecto y seguir usando mi plataforma para hablar sobre mi vida caótica... no elegimos nuestras vidas y lo que nos sucede, pero sí elegimos cómo tomar lo que nos sucede y convertirlo en algo hermoso”, sentenció.